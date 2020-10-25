صور.. إقبال كثيف على لجان كرداسة مع اقتراب نهاية التصويت

تشهد لجان مدينة كرداسة إقبالا كثيفا من الناخبين، مع اقتراب موعد غلق اللجان وفقا للجدول الزمني المحدد، وتوافد الناخبون على اللجان بمختلف أعمارهم وفئاتهم، لاختيار مرشح واحد فقط على المقعد المخصص للمدينة.

وشهدت اللجان إجراءات أمنية مشددة، ونظّم رجال الشرطة عملية دخول الناخبين للجان، بينما نشرت هيئة الإسعاف عرباتها في محيط اللجان تحسبا لأي حالات طارئة، ولليوم الثاني، اضطلع عدد من الشباب بتوزيع الكمامات على الناخبين قبل دخول اللجان، التزاما بالإجراءات الاحترازية الموصى بها.

وقال علاء المكاوي، أمين حزب مستقبل وطن بكرداسة، إن الاقبال الكثيف مع حلول المساء يعني حرص المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، التى ستشهد ارقامها ارتفاعا ملحوظا فى نسبة المشاركة.

وتضم كرداسة 15 مقرا انتخابيا، بإجمالي 65 لجنة انتخابية، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت قرابة 250 الف ناخبا.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى، اليوم الأحد، كمرحلة أولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.‬

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعدا، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر فى الداخل.