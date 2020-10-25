"شعيب" يبحث إجراءات 46 منحة لأبناء مطروح بالأكاديمية العربية

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إيهاب ياقوت، مساعد رئيس الأكاديمية، لشئون الأفرع الجديدة، بحضور الطلاب المرشحين لمنح الأكاديمية وأولياء أمورهم، حيث تم خلال الاجتماع بحث تيسير إجراءات التحاق الطلاب المرشحين بمنح الأكاديمية العربية، وعددهم 46 طالباً وطالبة.

وقال "شعيب" إنه تيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم، فقد جرى التنسيق مع الأكاديمية العربية على أن يقوم وفد من الأكاديمية بعقد لقاء مع الطلاب المرشحين للمنح، اليوم الأحد، لاستكمال باقي إجراءات الالتحاق، والتعريف بالأكاديمية وكلياتها وبرامجها التعليمية والجداول الدراسية والكورسات، كما تم توزيع بعض الهدايا عليهم، مع الرد على جميع استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم.

ووجه "شعيب" الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على تعاونها المثمر مع المحافظة لخدمة أبنائنا الطلاب وتيسيرا إجراءات الإلتحاق لهم.

استقبال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي

كما استقبل محافظ مطروح، في مكتبه بديوان عام المحافظة اليوم، السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، والسفير جامبو كانتيني، سفير إيطاليا بالقاهرة، وجوليا مانتيني، السكرتير الأول بالسفارة الإيطالية، بحضور عدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وقدم المحافظ الشكر لأعضاء وفد الاتحاد الأوروبي، على اختيارهم محافظة مطروح للمساهمة في المشروعات التنموية، خاصةً الزراعية والمشاركة المجتمعية، وما تمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية لمواطني مطروح، مع تقديره للجهود والمساهمات الجادة للاتحاد الأوروبي، وكان أهمها مشروعات للتنمية الزراعية والريفية، في مجالات عدة كالآبار والسدود والمشروعات البيئية، خاصةً بالتجمعات الصحراوية، وتوفير حياة كريمة لهم، انطلاقا من التعاون الدائم، والشراكة في خطوات التنمية مع الاتحاد الأوروبي، ودولة إيطاليا الصديقة.