تقرأ في "الوطن" غدا.. انتخابات "النواب": الشباب يحسمون "معركة الوعي"

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الإثنين.. انتخابات "النواب": الشباب يحسمون "معركة الوعي".. وإقبال كثيف وسط التزام بإجراءات الوقاية.. ورئيس "الشيوخ": رسالة إيجابية للعالم.. وفضيحة: "الجزيرة" تفبرك فيديو لرشاوي انتخابية دون انتخابات.

كما تقرأ.. مستشار الرئيس للصحة: حصة مصر من لقاح "كورونا" موجودة.. و"السياحة": ضوابط العمرة ستصدر قبل منتصف نوفمبر.

وتقرأ في صفحات الرياضة.. الزمالك يواجه الإسماعيلي لحسم صراع المركز الثاني بالدوري.. والأهلي يعلن صفقة "بانون" خلال أيام.. وصحف إسبانيا تحتفل بـ"درس زيدان" لبرشلونة.. و"ماني" يتهم "صلاح" بالأنانية.