تنسيقية شباب الأحزاب: "انتخابات النواب" لم تشهد أي مخالفات "مؤثرة"

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقريرها الأول حول متابعة العملية الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى والتي بدأ التصويت بها يوم السبت 24 أكتوبر والتي تستمر حتى الأحد.

وأكد بيان التنسيقية أنه في اليوم الثاني للتصويت بدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمالها في تمام الساعة 9 صباحا مع بدء فتح اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى الـ14، وأن متابعونا استمروا في جوالتهم في اليوم الثاني للتصويت منذ الصباح مع فتح اللجان في كل محافظات المرحلة الأولى حيث لدي التنسيقية 1500 متابع حاصلين على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع التقرير: قد تلاحظ لدى متابعينا انتظام سير العملية الانتخابية، وبداية اللجان الانتخابية في موعدها المحدد، مطبقة تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وقد أكد متابعونا أن العملية الانتخابية دون مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وقد رصد متابعونا بعض المخالفات أمام بعض اللجان الانتخابية كان معظمها متعلق بكسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي عبر توزيع دعاية انتخابية خارج اللجان الانتخابية.

وأوضح التقرير أن "متابعونا بمختلف المحافظات الـ14 التي تجري بها الجولة الأولى أنه لا يوجد دعاية انتخابية أو مخالفات انتخابية داخل اللجان وقد أشادوا بتطبيق القضاة رؤساء اللجان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتعاونهم وتسهيلهم لمهمة المتابعين مما يحافظ على نزاهة العملية الانتخابية، وفقا للمعايير الدولية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات".

وعرض التقريرأمثلة لبعض اللجان التي زارها متابعوها ومنها:

أولا: محافظة الجيزة منطقة العجوزة مدرسة الجيزة الثانوية رقم اللجان الفرعية 127 ، 128 ، 129 ، 130 فتحت اللجنة في تمام الساعة 9 صباحا وأكد متابعونا تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ويدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني ولا يوجد مخالفات انتخابية داخل اللجنة ولكن رصد متابعونا دعاية انتخابية خارج اللجنة مما يعد كسر للصمت الانتخابي وأكد متابعونا انتظام سير التصويت بكثافة متوسطة في ساعات الصباح وبدأت تتزايد مع مرور الوقت.

منطقة الجيزه { قسم الجيزة } مدرسة سعد زغلول لجان فرعية 31 , 32 , 33 فتحت اللجنة في موعدها الساعه 9 صباحا وقد تلاحظ لدى متابيعينا سير العملية الانتخابية بانتظام وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ودون مخالفة انتخابية خارج اللجان أو داخلها ويدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني طبقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ثانيا: الفيوم دائرة مركز وبندر الفيوم. مدرسه الفيوم الحديثة الاعدادية بنين. لجان فرعية 143 , 144 ,145 , 146 افتتحت اللجان عمالها الساعه 9 صباحا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني دون دعاية انتخابية أو مخالفات انتخابية داخل اللجان او خارجها.

ثالثا: محافظة اسوان منطقة ادفو لجان فرعية رقم 43 , 44 افتتحت اللجان عملها في تمام الساعة 9 صباحا. وتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني، ولا يوجد دعاية انتخابية داخل اللجان أو خارجها وتطبق اللجان كافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

رابعا: محافظة الأقصر دائرة اسنا اللجان الفرعيه ,78 , 79 مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية بدأت اللجنة عملها في تمام الساعة 9 صباحا. وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات دون مخالفات انتخابية خارج اللجان أو خارجها وقد تلاحظ لدي متابعينا كثافة التصويت منذ الصباح الباكر بهذه اللجان.

خامسا: المنيا مركز مغاغة مدرسة بني واللمس الابتداية لجان 80 , 81 بدأت اللجنة في موعدها 9 صباحا. وتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. وقد تلاحظ لدى متابعينا وجود دعاية انتخابية داخل اللجان، مما يعد كسر للصمت الانتخابي.

سادسا: محافظه بني سويف مركز ببا مدرسة بني ماضي. لجان 27 , 28 بدأت اللجنة عملها في تمام الساعة 9 صباحا. وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات دون أية مخالفات انتخابية خارج اللجان أو داخلها.

وأشار التقرير أن غرفة العمليات المركزية تواصلت مع غرف العمليات المناظرة في منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والمجلس القومي لحقوق الانسان وقد أكدوا انتظام العملية الانتخابية وأن المخالفات التي رصدوها تمثلت في كسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي خارج بعض اللجان دون أن يؤثر ذلك على سير ونزاهة العملية الانتخابية.

وتستمر غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم الثاني للمرحلة الأولى.