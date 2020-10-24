لميس الحديدي: لجان الصعيد شهدت إقبالا كثيفا بسبب العصبيات

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الإقبال على التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، شهدت إقبالا جيدا، وبعض الدوائر حدث بها إقبال كثيف مثل دوائر الجيزة، والصعيد، والنساء تصدرن المشهد.

وأضافت "الحديدي"، في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، السبت، أن صناديق الاقتراع أغلقت في اليوم الأول من الانتخابات، موضحة أن لجان الصعيد التي يوجد بها عصبيات، شهدت إقبالا كبيرا، فالمرحلة الأولى تعقد في 14 محافظة، وتضم 33 مليون ناخب ممن لهم حق الاقتراع، ويتنافس فيها 2146 مرشحا منهم 1403 مرشحين مستقلين.

وتابعت الإعلامية، أنه بالنسبة للقوائم فإنه يتنافس في الانتخابات القائمة الوطنية، و قائمة نداء مصر، موضحة أن الدوائر الساخنة في الانتخابات هي التي يوجد بها عدد من المتنافسين، أو مرشحين لديهم قدرات مالية، أو عصبيات وقبليات وخاصة في مناطق الصعيد وبني سويف والفيوم، وعلى سبيل المثال، دائرة إمبابة، ودوائر الإسكندرية، وبني سويف، وقنا، بالإضافة إلى دوائر الجيزة، والصف، وفيصل، وأيضا محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط.

هذا، وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بالداخل اليوم السبت، حيث تُجرى الانتخابات في دوائر 14 محافظة هي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

ويمكن للناخب الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعلام عن بياناته، والمطلوب فقط هو إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة.