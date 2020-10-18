لميس الحديدي تستعرض الفرق بين برلمان 2015 ونظيره 2020

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ستبدأ يوم الأربعاء المقبل في الخارج، ويومي السبت والأحد المقبلين بمصر.

وأضافت الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، أن الانتخابات ستجرى بكل محافظات الجمهورية على مرحلتين، بواقع 63 مليون مواطن لهم الحق في التصويت على الانتخابات وسيتضمن البرلمان 596 نائبًا وسوف يجري الإعلان عن النتائج النهائية في 14 ديسمبر.

وتابعت: "هذه الانتخابات سيخوضها 4532 مرشحًا منهم 3964 مرشحًا فرديًا بنسبة 80% من إجمالي عدد المرشحين و33 حزبًا و1147 مرشحًا حزبيًا".

وأشارت إلى أن المجلس سيضم 596 مقعدًا منهم 284 بنظام القوائم ومثلهم للفردي و28 معينًا، وستكون الفئات ممثلة بشكل أكبر وفقًا لم نصت عليه التعديلات الدستورية، حيث ستكون المرأة ممثلة بـ169 مقعدًا كأكبر عدد للمرأة منذ بدء الحياة البرلمانية بواقع 25% من النواب على الأقل، و24 مقعدًا للمصريين من المسيحيين و16 مقعدًا من الشباب و16 مقعدًا للشباب ومثلهم للعمال والفلاحين".

وحول الفرق بين برلماني عام 2015 وعام 2020، قالت الإعلامية لميس الحديدي إن برلمان العام الحالي سيتكون من 596 مقعدًا مقابل 586 مقعدًا، بينما سيبلغ عدد الناخبين في هذا العام 62 مليون و940 ألف ناخب مقابل 55 مليون و578 ألف ناخب قبل 5 أعوام، وستمثل المرأة بنحو 149 مقعدًا على الأقل مقابل 56 مقعدًا على الأقل في برلمان 2015، أما الفئات المختلفة فستكون بنظام التمثيل الدائم هذا العام مقابل نظام التمثيل للدور التشريعي الواحد في برلمان 2015، بينما كانت أعداد النواب بنظام القوائم أقل من هذا العام بواقع 120 نائبا مقابل 284 نائبا".