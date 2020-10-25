تبدأ من 35 حتى 3750 جنيها.. أسعار ونصائح عند شراء "حلوى المولد"

أيام معدودة تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وفي هذه الأوقات تتنزين الشوارع وواجهات محال الحلويات بعلب الحلوى وتتسابق المتاجر فيما بينها في ابتكار الطرق المختلفة والحديثة لتسويق وبيع المنتجات، ومع زيادة الإقبال وجه جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح والتحذيرات يجب مراعاتها عند شراء حلوى المولد من الأسواق، ومواصفات القطع السليمة، وهي:

نصائح شراء حلوى المولد النبوي

1 - اختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول حلوى المولد الموثوق بها، التي تتوافر فيها الشروط الصحية.

2- التأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة، تتميز بالليونة واللون المشرق.

3 - شراء الحلوى المدون عليها "تاريخ الإنتاج، إنتهاء الصلاحية، اسم المنتج، اسم المصنع".

4 - عدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة، التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية.

5 - تأكد من نظافة المكان قبل الشراء منه.

6 - يراعى تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية، بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.

7 - يفضل تخزين الحلوى، ووضعها في الثلاجة، للمحافظة على فترة صلاحيتها.

8 - ينبغي عدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.

أسعار حلوى المولد في الأسواق

وبدأت أسعار علب حلوى المولد من 35 جنيها ووصلت لأكثر من 3000 جنيه في المحلات وتباينت بين العلب الكرتون والصفيح والصناديق الخشبية بمقاسات وأحجام مختلفة، فضلا عن بيعها بالقطعة والتي تختلف أسعارها حسب مكونات كل قطعة.

وتستعرض "الوطن" أسعار علب حلوى المولد النبوي الشريف في عدد كبير من محلات الحلويات الشهيرة، حيث جاءت أسعار علب الحلويات في العبد بسعر "440، 340، 245، 185 ، 150، 78، 50 جنيه"، أما في تسيباس "40، 90، 150، 200، 280، 350، 470، 650، 1050جنيها"، وفي لابوار بدأت من "220، 400، 450، 540، ووصلت حتى 750 جنيها"، وفي توماس ترواحت بين " 290 إلى 1100 جنيها، وفي ديوكس بدأت الأسعار من 90 جنيها للعلبة النصف كيلو، 150، 300، 460، 650 حتى 1400 للعلب الكبيرة"، أما الأسعار في ساليه سكريه فجاءت من "180، 350، 500، 800"، وفي زادنا " 60، 80، 120، 235، 285، 340 390، 495 جنيها"، وفي كوبر ميلت "160، 300، 495، 800، 1750"، وفي سدرة تراوحت الأسعار بين 570 ووصلت إلى 3750 جنيها".