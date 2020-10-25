تنسيقية شباب الأحزاب: لا توجد مخالفات تؤثر على انتخابات النواب

قال محمد عبد العزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن 1500 شخص تابعون للتنسيقية قاموا بتغطية الانتخابات في المحافظات الـ14 التي تشهد الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن كل المشاهدات لدى التنسيقية تؤكد أن التصويت بدأ في موعده في كل اللجان، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "عبد العزيز" خلال تصريحات مع الإعلامية سارة حازم، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب عبر شاشة "DMC"، أن هناك التزام تام باللجان، ولا توجد أي مخالفة انتخابية تذكر قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، والتي تسير بشكل هادئ ومنتظم، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وتابع: "رصد بعض متابعينا أمام أو خارج بعض اللجان، بعض المرشحين الذين كسروا الصمت الانتخابي في بعض الأماكن، لكن تبقى المخالفات طفيفة لا تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نزاهتها".

وواصل: "مع انتهاء فترة الراحة في الساعة الرابعة تزيد معدلات التصويت، ومن المنتظر ارتفاع كثافة التصويت، وفي اليوم الثاني كانت معدلات التصويت مرتفعة أكثر من اليوم الأول الذي بدأ متوسطًا وتزايد مع انكسار درجات الحرارة، وفي هذه الساعات هناك ارتفاعًا واضحًا في معدلات التصويت، خاصة في محافظات الصعيد التي تشهد تصويتًا مكثفًا، كما أن التصويت في حلايب وشلاتين كان مؤثرًا ولافتًا للانتباه".