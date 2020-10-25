محافظ أسيوط: التجاوزات بانتخابات البرلمان مجرد مناوشات انتهت بالتصالح

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الشكر لأهالي المحافظة على المشاركة في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أنها كانت إيجابية، كما جرى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "DMC": "مشاركة الشباب والمرأة وكبار السن كانت إيجابية، وقواتنا المسلحة كانت معنا ودعمتنا في كل شيء، والعملية تمت على خير ويسر وسهولة، والصورة كانت جميلة ورائعة وكل القنوات تناقلتها".

وتابع: "أشكر الأجهزة الامنية التي أمنت المقار الانتخابية وشاركت في أعمال التنظيم والدخول والخروج وشاركوا في قياس درجات الحرارة ومنح الكمامات للمواطنين وقدموا مساعدات كبيرة للمواطنين من ذوي القدرات الخاصة وكبار السن".

وأشار سعد إلى أن الأجهزة التنفيذية كانت مستعدة لخوض الانتخابات وجرى إتاحة كل المقومات في أعمال التعقيم خلال الأيام السابقة قبل انطلاق العملية الانتخابية، وتناقلت القنوات التلفزيونية كل هذه الأمور، كما زودت المقرات ببوابات التعقيم.

وواصل: "كان هناك بعض المناوشات البسيطة ولم تتجاوز كونها حالات فردية، وكلها كانت خارج المقرات واللجان والأجهزة الأمنية تواجدت خارج اللجان وسيطرت على هذه الأمور وانتهت بالصلح فورًا دون اتخاذ أي إجراءات قانونية".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غلق اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية في الساعة 9 مساءً، بعد انتهاء التصويت في اليوم الأخير للجولة الأولى، التي تشمل 14 محافظة.

وبدأت اللجان الانتخابية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تشمل 14 محافظة بنظامي القوائم والفردي باستثناء انتخاب النظام الفردي بدائرة "دير مواس" بالمنيا، التي أجلت فيها الانتخابات، بعد إضافة مرشح آخر حصل على حكم قضائي.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه عقب انتهاء عمليات التصويت، أغلق القضاة رؤساء اللجان الفرعية، البالغ عددهم 10140 قاضيا، الصناديق بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق، متضمنا الحصر العددي، لمن أدلوا بأصواتهم، وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية.

وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر، وختمه بخاتم رئيس اللجنة، بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة، علما بأن عدد القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الأولى حوالى 12000 ألف قاض (أساسي واحتياطي)

وأشار "الهيئة الوطنية للانتخابات"، إلى أن عملية انتخاب ثانى برلمان فى مصر بعد ثورة 30 يونيو تسير تحت إشراف قضائى كامل وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن عملية الاقتراع في المرحلة الأولى، تمت بشكل هادئ، حيث لم ترصد الهيئة أى شكاوى أو مخالفات تتعلق بإجراءات الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها.وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

من جانبها قالت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات إنه سيتم فرض غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات بدون عذر حيث سيتم إحالة أسمائهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني ضدهم وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأكدت المصادر أن الهيئة الوطنية تلقت تقارير من مؤسسات المجتمع المدني التي راقبت الانتخابات خلال اليوميين الماضيين حملت جميع الملاحظات والوقائع التي رصدتها هذه المؤسسات هذا فضلًا عن ما رصدته لجان الرصد التي شكلتها الهيئة حيث سيتم النظر فيها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين مؤكدًا أن جميع هذه الملاحظات لم ولن تؤثر على سير العملية الانتخابية بالمحافظات التي أجريت بها الانتخابات.