باحث: مشهد انتخابات البرلمان يليق بمصر.. وأي تجاوزات غير مؤثرة

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العملية الانتخابية تسير على ما يرام، ولا توجد أي شكوى من شأنها تعطيل العُرس الديمقراطي، موضحًا أن المشهد يليق بالدولة المصرية.

وأضاف "عسيلة" خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "جرى الالتزام بالاحتياطات لكي تُجرى الانتخابات بشكل حقيقي وأي تجاوزات من المرشحين لا تؤثر على العملية الانتخابية، وهناك قرار حاسم اتخذته الدولة بأن تكون الانتخابات حاسمة ونزيهة وتكفل الفرصة بشكل جيد لأي ناخب بأن يدلي بصوته".

وتابع: "المال السياسي يعني حد بيجيب باص أو يعمل فراشة غير الطرق القديمة زي دفع 200 جنيه أو 300 جنيه أو بيدي للناخبين زيت وسكر".

وأشار، إلى أن الانتخابات البرلمانية الجاري في 14 محافظة مشتعلة، موضحًا أنها نصف المشهد الانتخابي تقريبًا، ويعتبر الثقل الأساسي فيها هي محافظات الصعيد بسبب القبلية والتعصب للمرشحين، وبناءً عليه فإن المشهد يكون أكثر سخونة.

وواصل: "اللي إدى السخونة للانتخابات هي محافظات الصعيد بسبب الصراع على المنصب بين العائلات، وبيبقى بالنسبة لهم إن مرشحهم عيب يخسر، وبالتالي لازم يكسب المقعد، ومع اتساع الدوائر بقى في صراع مناطقي، والناس بدأت تحسب عدد المرشحين الفائزين من مركزهم، وبقى في تحزب لابن المنطقة مش ابن الدائرة".

وأشار، إلى أنه لا يتوقع أن يفوز عدد كبير من النواب بالمقاعد من المرة الأولى، بسبب اتساع الدوائر: "أتوقع إنها مش هتزيد عن 5 حالات، وهيبقى في تشتت أصوات وبالتالي صعب الحالات دي تتكرر كتير".