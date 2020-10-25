وزيرة الثقافة تتفقد مسرح "النافورة الجديد": يراعي التباعد الاجتماعي

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبصحبتها الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية التجهيزات النهائية لمسرح النافورة الجديد الجارى انشائه بشكل مبتكر لإقامة فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية واستضافة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.

قالت عبد الدايم إن مسرح النافورة يُعد إضافة للبنية الثقافية المصرية وإثراء لمنظومة المسارح بوزارة الثقافة لما يتسم به طبيعة خاصة مميزة، وأضافت أنه سيتم استثماره فى إقامة العديد من الأنشطة التى تعمل على تحقيق استراتيجية نشر التنوير مؤكدة على أهمية ظهور المسرح بصورة مشرفة تليق بسمعة مصر أمام العالم أجمع مشددة على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن مسرح النافورة فى شكله الجديد يتسع لـ 1000 مشاهد ويتميز بشكل مستدير ومدرجات تراعى تطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور كما تم تجهيزه بجميع التقنيات من الاضاءة والصوت إلى جانب أنظمة الحماية المدنية اللازمة.

وتنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تديره الفنانة جيهان مرسى وتأتى بصور استثنائية تطبق خلالها كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنطلق فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا، لمدة 10 ايام متتالية من 1 حتى 10 نوفمبر المقبل.

وتقام الحفلات على مسارح الأوبرا بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الاسكندرية ودمنهور.

وتضم الدورة 28 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 93 فنان من 5 دول عربية هى مصر، لبنان، الاردن، العراق وتونس.يحيي الحفلات 93 فنان منهم 82 مطرب ومطربة، من أبرزهم: نادية مصطفى، مدحت صالح،على الهلباوى، على الحجار، كارمن سليمان، مى فاروق، مروه ناجى، عاصى الحلانى، هانى شاكر، محمد الحلو، وائل جسار (لبنان)، صابر الرباعى (تونس). إلى جانب 11 عازف منهم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش ، عازف الاكورديون وائل النجار، كما تشارك 7 فرق موسيقية منهافرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، إلى جانب 23 منتخب من العازفين.