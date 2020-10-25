بعد اقتراب زوجته من الفوز في الانتخابات.. وفاة النائب الأسبق أحمد أبو حجي

توفي قبل قليل، النائب البرلماني السابق، أحمد أبو حجي في محافظة سوهاج، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى.

وقالت مصادر طبية، إنه كان يعاني من أمراض الضغط والكبد وأنه توفي نتيجة سكتة قلبية مساء اليوم.

وتنافس زوجته ألفت المنزلاوي في الانتخابات البرلمانية الحالية، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي اقتربت من ضمان مقعد في البرلمان بعد تقدم القائمة الوطنية بفارق أصوات كبير على القائمة المنافسة لها في الانتخابات.

ويذكر أنه في عام 2010، كان النائب الراحل أحد المرشحين في سوهاج لانتخابات مجلس النواب، وخلال جولته الانتخابية الأولى أطلق النائب وبعض أقاربه عدة أعيرة نارية مما تسبب في إصابة ثلاثة أفراد بطلقات بأماكن متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين عقب إلقاء زجاجات مياه غازية عليهم مما تسبب في إصابتهم بإصابات عدة.

وقضت محكمة جنح بندر سوهاج برئاسة المستشار عمر غانم، في مايو 2011 بحبس أحمد أبوحجى عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني بدائرة بندر سوهاج، عامين وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لإطلاقه أعيرة نارية أمام لجنة انتخابية مدرسة بميدان الثقافة خلال الانتخابات.