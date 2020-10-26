جولة أولى "نواب 2020" بالأقصر: 49.4% مشاركة.. والأكثر إسنا والقرنة

كشف مصدر عن أن محافظة الأقصر شهدت خلال اليوم الأخير من الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 مشاركة 288904 مواطنين عبر الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع السري العام المباشر باللجان الفرعية عبر الـ3 دوائر المخصصة للأقصر.

وأوضح المصدر لـ"الوطن" أن اليوم الثاني شهد تصدر مركز إسنا المشهد عبر مشاركة 90 ألف مواطن وحل ثانيًا مركز القرنة عبر مشاركة 53 ألف و200 مواطن وحل ثالثًا مركز أرمنت عبر مشاركة 45 ألف و232 مواطن.

وأضاف أن العدد الإجمالي للكتلة التصويتية لليوم الأخير من انتخابات مجلس النواب 2020 بلجان الأقصر العامة والفرعية بلغ 288 ألفا و904 أصوات.

وشهد اليوم الأول من الجولة الأولى لانتخابات "النواب" بالأقصر تصدر مركز إسنا الترتيب بعدد أصوات 37 ألفا و37 صوتا بينما حل مركزا القرنة وأرمنت في المركزي الثاني والثالث على بعد أصوات 28 ألفا و200 صوت و26 ألفا و131 صوتا.

وبلغ العدد الإجمالي لجموع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة الأقصر 413486 صوتا من إجمالي 836759 صوتا وهو عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر بنسبة إجمالية 49.4.

وشهدت جميع لجان الاقتراع في الأقصر على مدار يومي السبت والأحد من الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 إقبالًا كبيرًا في الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع خاصة من كبار السن والسيدات مع إقبال محدود للشباب.

واكتظت اللجان خاصة في مسقط رأس المرشحين بالمئات الذين اصطفوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات حيث حرص كبار السن والسيدات على التواجد قبل فتح باب اللجان.

وكانت السلطات بمحافظة الأقصر قد رفعت درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020 حيث جرت عملية الانتخابات في الأقصر يومي 24 و25 أكتوبر، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات يومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، أول أمس السبت، في محافظة الأقصر، ولمدة يومين، وفي هذين اليومين صوت 413486 ناخبًا على مستوى المحافظة، لاختيار 3 نواب لهم فى مجلس النواب 2020 على المقاعد الفردي، وكذلك 4 نواب على مقاعد القائمة حيث تم تخصيص للأقصر 4 مقاعد بنظام القائمة و3 مقاعد على نظام الفردي، وبلغ حالياً عدد المرشحين على المقاعد الفردية الثلاثة 77 مرشحاً محتملاً تدور بينهم ملحمة انتخابية كبيرة فى مختلف قرى ونجوع المحافظة بينهم 3 سيدات فقط.

واتخذ الناخبون كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، كما شكلت السلطات لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة، مع اتباع واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن الحفاظ على المسافات التباعدية بين الناخبين، والالتزام بارتداء الكمامات للجميع، وتوفير بوابات التعقيم ومواد التطهير والتعقيم.

وشكل محافظ الأقصر غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

وبلغ عدد اللجان العامة بالمحافظة 6 لجان، وعدد المراكز الانتخابية بلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية بلغ 194 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 836759 ناخبا على مستوى المحافظة.

وفى مدينة إسنا أكبر دائرة انتخابية قامت السلطات بأعمال تجهيز المقار الانتخابية بالإضافة لتعقيم جميع اللجان والتي بلغ عددها بالمركز 62 مقرا انتخابيا، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ورفع درجة الاستعداد وتشكيل غرفة عمليات بالمركز وربطها بغرف عمليات المجالس القروية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، بالإضافة للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة لسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الإنتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

كما قامت رئاسة إسنا برفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى المقرات الإنتخابية من نظافة وإنارة وعمل مظلات، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن ومراجعة المرافق من مياه وكهرباء داخل المقرات، والتأكد من توفير إضاءة بديلة بالتنسيق مع هندسة الكهرباء، كما كثفت السلطات المجهودات والمتابعة المستمرة لتذليل أي عقبات وتوفير الدعم لسير العملية الانتخابية، ملتزمةً الحيادية التامة للعملية الانتخابية.

وفي مدينة الأقصر التزم كافة المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2020، بشأن تحديد الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية، والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2020 بمدينة الأقصر، والتي يتوجب على المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها.

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصرشهدت مشاركة 300 قاضي في الإشراف على الانتخابات، ونحو 1192 موظفا، وسط إجراءات احترازية ضد كورونا، وبالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، كما أمدت اللجنة القضاة المشرفون على اللجان العامة والفرعية والموظفون ب140 ألف كمامة، و140 ألف قفاز، وحقيبة مطهرات لكل قاضي في كل لجنة.

وشملت قائمة الكشوف النهائية لمرشحي مجلس النواب لدورته المقبلة 2020، من سيخوضون السباق الانتخابى على 3 مقاعد فردية تم تخصيصها بالمجلس المقبل لمحافظة الأقصر، وذلك بعد استيفاء كافة الأوراق والشروط الخاصة بهم.

وجاء في دائرة بندر ومركز الأقصر 34 مرشحا يتنافسون على مقعد فردى واحد، أما فى دائرة القرنة وأرمنت فقد شملت 23 مرشحا يتنافسون على مقعد فردى واحد، أما في دائرة مدينة إسنا ويتنافس فيها 20 مرشحا على مقعد فردى واحد.

وفى التقسيم الأخير للدوائر الإنتخابية تقرر أن يدخل الإنتخابات بمحافظة الأقصر المرشحون فى 3 دوائر مختلفة أولها دائرة بندر ومركز الأقصر والتى تضم ناخبين من 5 مدن داخلها وهى مدن «بندر الأقصر- الزينية- طيبة- الطود- البياضية»، والدائرة الثانية تضم مدن «أرمنت- القرنة»، والدائرة الثالثة تضم مدينة إسنا أكبر مدينة بمحافظة الأقصر وصاحبة أكبر كتلة تصويتية.