تفوق كبير لـ أبوالعينين بالجيزة بعد فرز 14 لجنة فرعية

أظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالجيزة والدقي والعجوزة بعد فرز 14 لجنة فرعية، تفوقا كبيرا لرجل الأعمال محمد أبوالعينين، بينما جاء زكي عباس في المؤخرة، وجاءت النتائج كالتالي..

أبوالعينين 4007

مرتضى 589

زكي عباس 326

منتصر 591

عبدالرحيم 749

ويتنافس بالدائرة 18 مرشحا فرديا على مقعدين من ضمنهم النواب الأربعة وهم محمد أبوالعينين ومنتصر رياض وعبدالرحيم علي وأحمد مرتضى منصور، إضافة إلى زكي عباس عن حزب مستقبل وطن، والدكتور مصطفى عبدالخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وشريف بركات أحمد شمس الدين ومروة سعيد فوزي الطحاوي وهدى عدلي أحمد الملاح ومحمود محمد محمود عبده أحمد وميرفت إبراهيم عبدالعظيم إبراهيم غانم ورجب أحمد رواش إبراهيم وأحمد سمير محمد حسين الشيخ وأحمد مجدي سيف النصر محمود مسلم، وناصر فاروق عبدالحميد محمد سيد ومصطفى محمد مرسي أحمد ورحاب محمود عثمان محمود عمر وسمير عبدالعظيم عوض عبدالمقصود.

واتخذت محافظة الجيزة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية، وتمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

ووفرت الأحياء والمراكز والمدن أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.