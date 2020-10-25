الشناوي: أتمنى أن يكمل مجلس النواب الجديد ما بدأه سابقه

قال المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إنه معجب بإقبال جموع الشعب المصري على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، لافتًا إلى أن المواطن المصري بات يعي أن المشاركة في الانتخابات حق له وليس واجبًا عليه فقط لكي يختار من يمثله.

وأضاف الشناوي خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب عبر شاشة "DMC": "المواطن عندما يشارك في التصويت على العملية الانتخابية فإنه يشارك في صنع التنمية والحياة السياسية الاقتصادية في بلده، فيجب على المواطن أن يشارك بصوته وأن يبدي رأيه، وبخاصة أن الجميع يتطلع إلى تحقيق مستقبل مزدهر مشرق لبلده".

وتابع أن إجراء الانتخابات في ظروف جائحة كورونا أمر مهم جدًا، وبخاصة مع فرض الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة المواطنين، لأنها تؤكد على الدور المهم للدولة المصرية رغم كل ما يحيط بها وأنها لم تتخلى عن هذا الاستحقاق الدستوري.

وأشار إلى أن للتصويت فترة زمنية محددة لا يجوز بدء التصويت قبلها أو أن يستمر بعدها، لكن هناك حالات ضرورية او قوة قاهرة يمكن فيها مد فترة التصويت وتحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أهمية ان يكون أعضاء المجلس المقبل على وعي بالتحديات التي تواجهها مصر خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن مشاركة المرأة تؤكد على إبراز معان تخفى على الرجل، كما أنها نصف المجتمع وبالتالي فإن مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية أمر مهم للغاية، لافتًا إلى أنها تمتلك قوة كبيرة جدًا لم يكن يتوقعها في صعيد مصر: "هي رأس الأسرة هناك، والكل يستمع لها باحترام وبخاصة إذا كانت مسنة، وبالتالي فإن دور المرأة المصرية مترسخ في وجدان الشعب المصري، وعمومًا فإن صوت المرأة بقى مسموع".

ولفت إلى أن الدورة البرلمانية السابقة حققت نجاحات وأنجزت مشروعات قوانين مهمة جدًا، ولم يسعفها الوقت لإنجاز باقي مهمتها: "أتمنى أن تكمل الدورة الجديدة ما بدأها البرلمان الماضي وأن تصدر القوانين الخاصة بالمجتمع والتي تهم فئات الشعب، والشعب يتطلع إلى هذا الأمر، وأتمنى أن تقوم الدورة الجديدة بهذا الواجب وأثق بقدرتها على هذا الامر".

وأوضح أنه من حق أي مواطن التقدم بمقترحاته الكتابية إلى مجلس النواب، وأنه يبدي رغبته في أي شيء مثل تقديم الشكاوى، لتدرسه لجنة المقترحات وإحالتها إلى الجهة الخاصة.

وأتم أن تمتع المجلس النيابي بقوة في مصر ومساهمته في الحياة السياسية يوضح الصورة أمام المجتمع الدولي بأن مصر فيها ديمقراطية وحرية وحرص على الحقوق الفردية، إذ إن مجلس النواب جرى انتخابه بحرية مطلقة وشفافية مطلقة.

وتوافد المواطنون على لجان الانتخابات في المحافظات المختلفة من أجل التصويت في انتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني للانتخابات المرحلة الأولى.

وبدأت اللجان في استقبال الناخبين منذ الدقائق الأولى في فتح اللجان في مختلف محافظات الجمهورية، من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للإداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، يومي السبت والأحد، على أن تعلن النتيجة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم 1 نوفمبر المقبل.

وجرى الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

أما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافق 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4، 5، 6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية، وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، 6 و7 ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام 7 و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.