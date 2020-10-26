تفاصيل هتك عرض "طفلة الحضانة" بالدقهلية.. استدرجها عاطل أثناء عودتها

تعرضت طفلة في الدقهلية لهتك العرض أثناء عودتها من الحضانة بإحدى قرى مركز تمي الأمديد عندما استدرجها عاطل إلى خلف إحدى المدارس.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أسرة طفلة بدائرة مركز تمي الأمديد، لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد بتعرضها لهتك العرض من عاطل.

انتقل الرائد محمد المهدي، رئيس مباحث تمي الأمديد، إلى مكان الواقعة، وبسؤال والد الطفلة، أكد أنه حال خروج طفلته من الحضانة عمره 5 سنوات، طلب منها شاب توصيلها للبيت، وانحرف بها عن خط سيرها لمنزلها إلى منطقة مهجورة خلف مدرسة بالقرية وحاول هتك عرضها.

وبسؤال الطفلة استدلال، أكدت أن الشاب طلب توصيلها، وتوجه بها إلى خلف المدرسة ونزع عنها ملابسها، وحكت ما حدث لوالدها.

ووجه مدير المباحث بتشكيل فريق بحث، وسرعة تحديد هوية الشاب، والقبض عليه، وتمكنت مباحث المركز، تحديد أوصاف الشاب والتعرف عليه، وبإلقاء القبض عليه بعد استئذان النيابة العامة تبين أنه عاطل عمره 26 سنة وبمواجهته بالبلاغ المقدم ضده وأقوال الطفلة اعترف بصحتها.

وباشرت نيابة تمي المديد التحقيقات واستمعت إلى أقوال كل من والد الطفلة، والذي وجه اتهام غلي المقبوض عليه بهتك عرض طفلته، واستمعت إلى الطفلة "استدلالا" وبعرض الشاب عليها تعرفت عليه.

وأمرت النيابة العامة بعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان مدي الضرر الواقع عليها جراء عملية الاستدراج، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .

وفي سياق متصل كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، كشفت تفاصيل هتك عرض عجوز على يد طالبة و2 من أصدقائها في منطقة عين شمس، بعدما تلقى العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، بلاغا بالواقعة.

وقالت الضحية في محضر الشرطة، إنها أعلنت عن بيع شقتها بإعلان على باب المنزل، وفوجئت بالمتهمة تتصل بها وتطلب الحضور لمعاينة الشقة بصحبة خطيبها، وبالفعل حضرت الفتاة وخطيبها ومعهما ثالث، وأثناء ذلك هددوها بأسلحة بيضاء، ومزق صديقا الفتاة ملابسها وهتكا عرضها، بينما اضطلعت الفتاة المتهمة بتصوير الفيديو باستخدام هاتفها المحمول.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وألقت القبض على الفتاة وصديقها، واعترفا بالجريمة أمام النقيب عمرو شريف، معاون مباحث القسم، وحاولت الطالبة الجامعية الدفاع عن نفسها، مدعية أن المتهمين أجبراها على تصوير الفيديو الخاص بالمجني عليها، وأنهما سرقا مبلغ مالي 120 جنيها كان بحوزة المجني عليها.