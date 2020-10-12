السجن 5 سنوات لسائق "توك توك" بتهمة "هتك عرض" طفلة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، بمعاقبة سائق "توك توك" بالسجن 5 سنوات، بعد إدانته بتهمة "هتك عرض" طفلة، وسرقة متعلقاتها، عبارة عن "حلق ذهبي" و7 جنيهات، بعدما قام باختطافها إلى منطقة مقابر بمدينة الزقازيق، أثناء استقلالها التوك توك قيادته لتوصيلها.

تعود أحداث القضية رقم 22681 لسنة 2019 جنايات قسم ثاني الزقازيق، والمقيدة برقم 3306 لسنة 2019 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من قسم شرطة ثاني الزقازيق، يفيد بورود بلاغ إلى القسم باتهام أحد الأشخاص يُدعى "م. س. أ."، 26 سنة، فني "ألوميتال" وسائق "توك توك"، بخطف الطفلة "م. م. س."، وهتك عرضها.

وتبين من التحريات أنه عند استقلال المجني عليها، والتي لم تبلغ 18 عاماً، مركبة "توك توك" قيادة المتهم، بهدف توصيلها، قام بالانحراف عن الطريق المقصود، واتجه بها إلى مكان مهجور خال من المارة، عبارة عن منطقة مقابر، وقام بالتعدي عليها بالضرب، وهتك عرضها، ثم سرق منها مبلغ 7 جنيهات كان بحوزتها وحلق ذهبي.

تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم، وبإحالته إلى النيابة النيابة العمة أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوساً، وانتهت المحكمة، في جلستها الاثنين، برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، وحازم بشير عبد العال، وسكرتارية سامي سمير، إلى لثبوت إدانة المتهم في الاتهامات المنسوبة إليه، وأصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.