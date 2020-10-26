"القومي للمرأة": القاهرة أكثر المحافظات ترشيحا للسيدات تليها الجيزة

قالت إيزيس محمود، مدير عام التدريب بالمجلس القومي للمرأة، إنه كان هناك تدخل شعبي في إدارة عملية انتخابات مجلس النواب، وكان واضحة اليوم، خاصة في محافظة مطروح، والتي سقطت بها أمطار غزيرة ما منع بعض المواطنين في الوصول للجانهم الانتخابية، ما دفع لمساعدتهم، ووضع مظلة لحماية المواطنين من أشعة الشمس والأمطار كما أنها تساعد في عملية الانتظام في الصفوف.

وأضافت "محمود"، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميين عمرو خليل، وريهام إبراهيم، أن المجلس كان يتواجد خلال الفترة الماضية على الأرض بين المواطنين، وكان يتم تأهيل وتحفيز السيدات قبل انتخابات مجلس الشيوخ للنزول للاقتراع، لافتة إلى أنها تأمل في رؤية انتخابات المحليات قريبا، لأن الدولة في حاجة لها وستخفف العبء على نواب البرلمان.

وأشارت مدير عام التدريب بالمجلس القومي للمرأة إلى أن عدد المرشحات في انتخابات مجلس النواب 347 مرشحة خلال المرحلتين، منهن 303 فردي مستقل، "المرأة داخلة بدراعها"، بعض المرشحات خضن الانتخابات للمرة الأولى، بينما يوجد 47 مرشحة حزبية فردي، وهذا رقم قليل، موضحة أن أكبر عدد من المترشحات تتواجد في القاهرة بواقع 60 مرشحة وفي الجيزة 42 مرشحة والإسكندرية 32 مرشحة وأسيوط 13 مرشحة.

وأوضحت "محمود" أن عدد السيدات التي يخضن الانتخابات في المرحلة الأولى 149 مرشحة، لافتة إلى أن الانتخابات الحالية مميزة بكل السبل، "بشوف لأول مرة سيدات بينزلوا لوحدهم في بانارات وهي مرشحة في القائمة"، والظهور الدائم للمرشحات الشابات تحديدا والدور الكبير الذي تقوم به تنسيقية الأحزاب والسياسيين تعتبر نقلة نوعية، مشيرة إلى أن انتخابات النواب تعتبر أصعب انتخابات في مصر وبها زخم كبير من المترشحين.

ولفتت مدير عام التدريب بالمجلس القومي للمرأة إلى أن مقولة "السيدات لا يصوتن للسيدات" خاطئة، وهذا ما تبين في الانتخابات السابقة، حيث فازت سيدات بـ"دراعهم" وليس بأصوات الرجال فقط، ولكن كلاهما، وهذا يتطلب دراسة إحصائية، موضحة أن دائرة العجوزة والدقي من أكثر الدوائر صعوبة، وشارك فيها الشباب بكثرة "دي كانت حاجة بتفرح"، لافتة إلى أن القضايا الاجتماعية ستكون أولوية خلال العمل البرلماني المقبل.