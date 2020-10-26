محافظ أسيوط يُشيد بالكتلة التصويتية في الانتخابات: نزلوا عشان مصر

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الشكر إلى أهالي المحافظة لمشاركتهم في الانتخابات البرلمانية 2020 في مرحلتها الأولى على مدار اليومين وحرصهم على الحضور من مختلف الأعمار وسط إشراف قضائي كامل في كل لجنة انتخابية.

وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، أنه تم الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وفقا تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحا وجود مناوشات بسيطة لا تذكر وسط تنسيق بين المحافظة والجهات المعنية من الإسعاف والشرطة والكهرباء والصحة.

وذكر محافظ أسيوط ، أن الانتخابات تنقل صور للعالم عن مصر الديمقراطية أمام العالم التي يختار فيها كل شخص، موضحا أن المنافسة كانت على 12 مقعدا وتنافس عليها 163 شخصا فرديا ولكن سادت حالة من الود بين الجميع.

وأشار المحافظ إلى أنه لاحظ وجود كبار وسيدات وعند سؤالهم قالوا له "نزلنا عشان مصر" الأمر الذي يعكس أصالة الشخص المصرية التي تحب بلدها دائما وتقف خلف قياداتها السياسية.