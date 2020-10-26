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نتائج انتخابات الدائرة الأولى مركز ومدينة أسيوط

كتب:

سعاد أحمد
08:49 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
فرزأصوات إنتخابات النواب"أرشيفية"

فرزأصوات إنتخابات النواب"أرشيفية"

أسفرت نتائج فرز الأصوات فى الدائرة الأولى بمحافظة أسيوط، وتضم مركز ومدينة أسيوط، ويتنافس فيها 51 مرشحا فردي وحزبي ومستقل، عن حصول 6 مرشحين على أعلى الأصوات وهم: 

1- محمد حمدى دسوقي 46907 صوتا، مستقبل وطن.

2- علاء سليمان 39667، فردى مستقل.

3- مصطفى بدران 26121، مستقبل وطن.

4- مجدى كريم 19914، مستقبل وطن.

5- تادرس قلدس 21092، فردى مستقل.

6- البدرى ابوضيف 17540، فردى مستقل.

وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدار يومي الانتخابات بالمحافظة  58 ألف ناخب بنسبه بلغت 24.8% ممن لهم حق التصويت في الانتخابات بالمحافظة البالغ عددهم 2 مليون و766 ألف و955 ناخباً كنتائج أولية لفرز الأصوات.

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