نتائج انتخابات الدائرة الأولى مركز ومدينة أسيوط

أسفرت نتائج فرز الأصوات فى الدائرة الأولى بمحافظة أسيوط، وتضم مركز ومدينة أسيوط، ويتنافس فيها 51 مرشحا فردي وحزبي ومستقل، عن حصول 6 مرشحين على أعلى الأصوات وهم:

1- محمد حمدى دسوقي 46907 صوتا، مستقبل وطن.

2- علاء سليمان 39667، فردى مستقل.

3- مصطفى بدران 26121، مستقبل وطن.

4- مجدى كريم 19914، مستقبل وطن.

5- تادرس قلدس 21092، فردى مستقل.

6- البدرى ابوضيف 17540، فردى مستقل.

وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدار يومي الانتخابات بالمحافظة 58 ألف ناخب بنسبه بلغت 24.8% ممن لهم حق التصويت في الانتخابات بالمحافظة البالغ عددهم 2 مليون و766 ألف و955 ناخباً كنتائج أولية لفرز الأصوات.