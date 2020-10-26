نتيجة انتخابات النواب في الدائرة الثانية بالبحيرة.. إعادة بين 6 مرشحين

أعلنت اللجنة الفرعية للانتخابات بكفر الدوار، الدائرة الثانية بمحافظة البحيرة، نتيجة فرز الأصوات بجميع لجان الدائرة، وانتهت نتيجة فرز إلى إعادة 6 مرشحين ليتنافسوا على 3 مقاعد خاصة بالدائرة، بعد حصولهم على أعلى الأصوات الانتخابية ببندر ومركز كفر الدوار.

وأظهرت النتيجة حصول: محمود عادل شعلان على 62 ألفا و93 صوتا، فيما حصل أحمد حمدي على 50 ألفا و482 صوتا، كما حصلت سحر بشير معتوق على 41 ألفا و922 صوتا.

وحصل جمال عبدالعاطي على 40 ألفا و675 صوتا، فيما حصل أحمد الفيشاوي على 31 ألفا و315 صوتا، كما حصل عماد محروس ناصف على 52 ألفا و269 صوتا.

وبهذه النتيجة تصبح الإعادة بين المذكور أسمائهم، على أن تكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه 30 نوفمبر.