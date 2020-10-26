مؤشرات نتائج الرمل بالإسكندرية.. أحمد عبدالمجيد يتصدر بـ22590 صوتا
كتب:
مروة مرسى
09:06 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
فرز الأصوات الانتخابية
أعلنت اللجنة العامة لدائرة الرمل في الإسكندرية، والمخصص لها 3 مقاعد في البرلمان، عن حصول القائمة الوطنية "من أجل مصر" على 55857 صوتا فيما حصلت قائمة "نداء مصر" 19903 أصوات.
أما الأصوات لمرشحي الفردي فجاءت كالآتي:
أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد 22590 صوتا
محمود عبدالقادر رجب عسكر 23217 صوت
على الدسوقى أحمد عبدالمولى 20357 صوت
عفيفى كامل عفيفى إبراهيم 19779صوت
نشوى محمد حسن على بدوى 7683 صوت
النائبة الهام خميس ابراهيم حسن 14998 صوت
النائب عمر جمال عمر محمد 17619 صوت
نادر محمود عبده عبدالهادى 4281 صوت
فوزيه حسين فارس حسين الصواف 4424 صوت
سعيد حسن كتانه حسن 9390 صوت
محمد احمد محمد عمر الغباشى 4693 صوت
معتز محمود السيد شحاته 3062 صوت
محمد شعيب عبدالمجيد عاشور 2463 صوت
على سعد ابوشريبه 1849 صوت
حازم احمد مصطفى عبدالعزيز 3757 صوت
ابراهيم حسين ابراهيم حسين شحاته 1830 صوت
حسام الدين حسنين جمعه محمد 2047 صوت
ايمن متولى السيد سلام 2061 صوت
محمد أحمد حسن محمد الجزار 2440 صوت
محمد مصطفى بهيج زيد 1628 صوت
احمد محمد ابراهيم محمد الخميسى 2374 صوت
سمير محمود عبد الجواد السيد 3859 صوت
سحر محمود محمد السيد الغريانى 4225 صوت
احمد عبده عبدربه السيد 3037 صوت
محمد حسن حسن الرشيدى 3057 صوت
على ثابت حمد الله على 2122 صوت
احمد محمد مبروك على 2306 صوت
عايده احمد عبدالله حلاوة 2440 صوت
ماجد مجدى جاد حكيم 3787 صوت
احمد محمود محمد محمد مصطفى 3933 صوت
هانى عبدالوارث محمد محمد الكردى 2550 صوت
اسلام السيد احمد حسنين على 1679 صوت
كريم عبدالحميد عثمان احمد 916 صوت
صبريه عبدالعزيز محمد احمد 3713 صوت
حسنى ابواليزيد محمد المصرى 5211 صوت
مجدى راغب البيومى ابوعوف 1621 صوت
محمد عبدالمعطى عبدالستار حميده 1462 صوت
منصور المحمدى عثمان عبدالجواد 6060 صوت
مصطفى سعيد محمد احمد رحمى 1224صوت