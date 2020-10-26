مؤشرات نتائج الرمل بالإسكندرية.. أحمد عبدالمجيد يتصدر بـ22590 صوتا

أعلنت اللجنة العامة لدائرة الرمل في الإسكندرية، والمخصص لها 3 مقاعد في البرلمان، عن حصول القائمة الوطنية "من أجل مصر" على 55857 صوتا فيما حصلت قائمة "نداء مصر" 19903 أصوات.

أما الأصوات لمرشحي الفردي فجاءت كالآتي:

أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد 22590 صوتا

محمود عبدالقادر رجب عسكر 23217 صوت

على الدسوقى أحمد عبدالمولى 20357 صوت

عفيفى كامل عفيفى إبراهيم 19779صوت

نشوى محمد حسن على بدوى 7683 صوت

النائبة الهام خميس ابراهيم حسن 14998 صوت

النائب عمر جمال عمر محمد 17619 صوت

نادر محمود عبده عبدالهادى 4281 صوت

فوزيه حسين فارس حسين الصواف 4424 صوت

سعيد حسن كتانه حسن 9390 صوت

محمد احمد محمد عمر الغباشى 4693 صوت

معتز محمود السيد شحاته 3062 صوت

محمد شعيب عبدالمجيد عاشور 2463 صوت

على سعد ابوشريبه 1849 صوت

حازم احمد مصطفى عبدالعزيز 3757 صوت

ابراهيم حسين ابراهيم حسين شحاته 1830 صوت

حسام الدين حسنين جمعه محمد 2047 صوت

ايمن متولى السيد سلام 2061 صوت

محمد أحمد حسن محمد الجزار 2440 صوت

محمد مصطفى بهيج زيد 1628 صوت

احمد محمد ابراهيم محمد الخميسى 2374 صوت

سمير محمود عبد الجواد السيد 3859 صوت

سحر محمود محمد السيد الغريانى 4225 صوت

احمد عبده عبدربه السيد 3037 صوت

محمد حسن حسن الرشيدى 3057 صوت

على ثابت حمد الله على 2122 صوت

احمد محمد مبروك على 2306 صوت

عايده احمد عبدالله حلاوة 2440 صوت

ماجد مجدى جاد حكيم 3787 صوت

احمد محمود محمد محمد مصطفى 3933 صوت

هانى عبدالوارث محمد محمد الكردى 2550 صوت

اسلام السيد احمد حسنين على 1679 صوت

كريم عبدالحميد عثمان احمد 916 صوت

صبريه عبدالعزيز محمد احمد 3713 صوت

حسنى ابواليزيد محمد المصرى 5211 صوت

مجدى راغب البيومى ابوعوف 1621 صوت

محمد عبدالمعطى عبدالستار حميده 1462 صوت

منصور المحمدى عثمان عبدالجواد 6060 صوت

مصطفى سعيد محمد احمد رحمى 1224صوت