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مؤشرات نتائج الرمل بالإسكندرية.. أحمد عبدالمجيد يتصدر بـ22590 صوتا

كتب:

مروة مرسى
09:06 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
فرز الأصوات الانتخابية

فرز الأصوات الانتخابية

أعلنت اللجنة العامة لدائرة الرمل في الإسكندرية، والمخصص لها 3 مقاعد في البرلمان، عن حصول القائمة الوطنية "من أجل مصر" على 55857 صوتا فيما حصلت قائمة "نداء مصر" 19903 أصوات.

أما الأصوات لمرشحي الفردي فجاءت كالآتي: 

أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد 22590 صوتا

محمود عبدالقادر رجب عسكر 23217 صوت

على الدسوقى أحمد عبدالمولى 20357 صوت 

عفيفى كامل عفيفى إبراهيم 19779صوت 

نشوى محمد حسن على بدوى 7683 صوت 

النائبة الهام خميس ابراهيم حسن 14998 صوت 

النائب عمر جمال عمر محمد 17619 صوت 

نادر محمود عبده عبدالهادى 4281 صوت 

فوزيه حسين فارس حسين الصواف 4424 صوت 

سعيد حسن كتانه حسن 9390 صوت 

محمد احمد محمد عمر الغباشى 4693 صوت 

معتز محمود السيد شحاته 3062 صوت 

محمد شعيب عبدالمجيد عاشور 2463 صوت 

على سعد ابوشريبه 1849 صوت 

حازم احمد مصطفى عبدالعزيز 3757 صوت 

ابراهيم حسين ابراهيم حسين شحاته 1830 صوت 

حسام الدين حسنين جمعه محمد 2047 صوت 

ايمن متولى السيد سلام 2061 صوت 

محمد أحمد حسن محمد الجزار 2440 صوت 

محمد مصطفى بهيج زيد 1628 صوت 

احمد محمد ابراهيم محمد الخميسى 2374 صوت 

سمير محمود عبد الجواد السيد 3859 صوت 

سحر محمود محمد السيد الغريانى 4225 صوت 

احمد عبده عبدربه السيد 3037 صوت 

محمد حسن حسن الرشيدى 3057 صوت 

على ثابت حمد الله على 2122 صوت 

احمد محمد مبروك على 2306 صوت 

عايده احمد عبدالله حلاوة 2440 صوت 

ماجد مجدى جاد حكيم 3787 صوت 

احمد محمود محمد محمد مصطفى 3933 صوت 

هانى عبدالوارث محمد محمد الكردى 2550 صوت 

اسلام السيد احمد حسنين على 1679 صوت 

كريم عبدالحميد عثمان احمد 916 صوت 

صبريه عبدالعزيز محمد احمد 3713 صوت 

حسنى ابواليزيد محمد المصرى 5211 صوت 

مجدى راغب البيومى ابوعوف 1621 صوت 

محمد عبدالمعطى عبدالستار حميده 1462 صوت 

منصور المحمدى عثمان عبدالجواد 6060 صوت 

مصطفى سعيد محمد احمد رحمى 1224صوت 

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