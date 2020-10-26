"2 كفاية": تنفيذ 4 ملايين و223 حملة طرق أبواب للحد من الزيادة السكانية

قال الدكتورعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمشرف على مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، إن مشروع "اتنين كفاية" يأتى ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة، لافتا إلى أن المشروع يستهدف مايلى:

- يستهدف المشروع 1129187 سيدة في عشر محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وهي "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان".

- يستهدف المشروع 12200 سيدة بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، بإجمالى 1141387 سيدة.

- المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التى تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.

- تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية

- يتم تنفيذ أنشطة المشروع من خلال التعاقد مع 108 جمعية أهلية بـ2273 قرية

فى مجال زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة:

- تم البدء فى حملات طرق الأبواب فى أول يناير 2019.

- عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة 4,223,217 زيارة.

- نسبة تحقيق المستهدف من عدد الزيارات 115%.

- عدد السيدات المحولات إلي عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعيادات الأهلية الشريكة: 578419 سيدة.

المرحلة الأولي للمشروع :-

- تم إطلاق المرحلة الأولى للحملة الإعلامية الموسعة في 27 يناير 2019، وتتكون من ثلاثة تنويهات تليفزيونية وإذاعية ، و63000 بث تليفزيونى و1000 بث إذاعى.

- بلغت نسبة مشاهدة الحملة على منصات التواصل الإجتماعى أكثر من 30 مليون مشاهدة ، كما بلغ حجم متابعى الصفحة الخاصة بالحملة 208 ألف متابع.

المرحلة الثانية:

- إطلاق المرحلة الثانية للحملة الإعلامية الكبرى "السند مش في العدد" في 27 يونيو 2019.

- تتكون الحملة من أربعة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، وتم 6.700 مرة بث تليفزيونى وإذاعى، وقد وصلت نسب المشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 20 مليون مشاهدة.

- مسرح الشارع: تم عرض 20 عرض مسرحى كمسرح الشارع بالمحافظات العشر المستهدفة والذى يطرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب، عن طريق خلق مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال، وبلغ عدد المشاهدين حوالى 7350 مشاهد.

- التعاون مع دار الإفتاء المصرية وقيام دار الإفتاء بإصدار كتاب "تنظيم النسل وتحديده في الإسلام" من أجل بيان صحيح الإسلام ونشر الوسطية فيما يخص قضية تنظيم الأسرة.

- برنامج "دقيقة أسرية" 100 حلقة إذاعية على إذاعة القرآن الكريم، قدمها الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية لتصحيح أهم المفاهيم الدينية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب.

- برنامج فضيلة مفتى الديار المصرية: تم إنتاج 10 حلقات مصورة لفضيلة المفتى بشأن رأي الدين في تنظيم الأسرة وجارى التنسيق لبثها تلفزيونياً ورقمياً