محمود أبو الخير يتصدر دائرة مركز البلينا في سوهاج بـ22735 صوتا

أعلنت اللجنة العامة في انتخابات مجلس النواب بسوهاج، النتائج غير النهائية لعمليات فرز أصوات في دائرة مركز البلينا، والتي خاض الانتخابات فيها 24 مرشحا، يتنافسون علي مقعدين.

وجاءت النتائج كالتالي:

محمود أبو الخير 22735 صوتا.

نور أبو ستيت 16908 أصوات.

حمدي شاهين 13673 صوتا.

يوسف أبو حمودي 15665 صوتا.

محمد عبدالرحمن هلالي 12362 صوتا.

علاء عفيفي 1906 أصوات.

عاطف المعناوي 2160 صوتا.

وفقي المدني 11559 صوتا.

عادل أبو الروس 7008 أصوات.

محيي الدين هابيل 3946 صوتا.

حازم أبو خالد، 5213 صوتا.

روماني موسي 1744 صوتا.

حاتم الصغير، 2756 صوتا.

حسام الديك، 2114 صوتا.

محمد الهادي، 8408 أصوات.

محمد عبدالموجود، 6730 صوتا.

مصطفي أبو عقرب، 7185 صوتا.

كمال الوحيلي، 4675 صوتا.

وليد الأنصاري، 975 صوتا.

بدوي سالم، 4055 صوتا.

محمود أبو سالم، 2607 أصوات.

حسين أبو عقرب، 3873 صوتا.

أسامه العلكي، 5007 أصوات.

محمد حشمت أبو الخير، 10665 صوتا.

وجرت عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، داخل 1081 لجنة فرعية، في 688 مركزا انتخابيا بجميع أنحاء المحافظة، وتضم لجان الانتخابات كشوفا بأسماء 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخب وناخبة.

وتنافس في الانتخابات 199 مرشحا على 14 مقعدا للفردي، في 8 دوائر انتخابية بالمحافظة، فضلا عن التصويت على إحدى القائمتين (التحالف الوطني أو نداء مصر).

يذكر أن محافظة سوهاج مقسمة إلى 8 دوائر انتخابية في مجلس النواب 2020، وتضم الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج "قسم اول وثان سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل" ومخصص له مقعدين، والأخرى بمدينة أخميم، تضم "أخميم وساقلته" ومخصص لها مقعدين، والثالثة مقرها المراغة ومخصص لها مقعد واحد، والرابعة مقرها طهطا، تضم "طهطا، طما، جهينة"، مخصص لها 3 مقاعد، والخامسة مقرها جرجا، تضم "جرجا، العسيرات"، مخصص لها مقعدين، والسادسة مقرها المنشاه، مخصص لها مقعد، والسابعة، مقرها البينا، مخصص لها مقعدين، والثامنة مقرها مركز دارالسلام، مخصص لها مقعد واحد.