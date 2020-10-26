أنصار أبوالعينين يحتفلون بتفوقه في "النواب" بشوارع الدقي والجيزة
كتب:
سلامة عامر
09:30 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
احتفالات انصار ابوالعينين باكتساحة في الجولة الاولي بشوارع الجيزة
احتفل أنصار المرشح محمد أبوالعينين، بتفوقه في نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بدائرة الجيزة والعجوزة، في عدد من مناطق الدائرة، التي تتميز بالثقل الانتخابي في الجيزة، مثل: المنيب، ساقية مكي، القصبجي، البحر الأعظم، عزبة البكباشي، بين البحرين، جزيرة الدهب، شارع المدبح، العزبة القديمة، وأبوهريرة، وفي الدقي والعجوزة: بين السرايات، أرض اللواء، أولاد علام، الحيتية، داير الناحية، الجلاء، ميت عقبة، مساكن المحطة، سليمان جوهر، والسكة الحديد".
وأعلنت اللجنة العامة في محافظة الجيزة نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى "الجيزة والدقي والعجوزة"، إذ جاء إجمالي أصوات الناخبين 653554 صوتًا، وإجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 174621 صوتًا وجاءت الأصوات الباطلة 19315 صوتًا.
وجاءت الأصوات الصحيحة 155306 صوتًا.
وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:
محمد أبو العينين 125758
زكي عباس عبدالظاهر 83995
منتصر رياض حجاج 29487
عبدالرحيم علي 19756
شريف بركات أحمد 1488
مروة سعيد فوزي الطحاوي 2570
هدي عدلي الملاح 2405
محمود محمد محمود 3407
ميرفت إبراهيم غانم 2430
رجب أحمد 3988
أحمد سمير محمد 6837
أحمد مجدي 1215
ناصر فاروق عبدالحميد 1801
مصطفى محمد مرسي 900
أسامة عبدالله صالح 999
رحاب محمود عثمان 5425
أحمد مرتضى منصور 16613