أنصار أبوالعينين يحتفلون بتفوقه في "النواب" بشوارع الدقي والجيزة

احتفل أنصار المرشح محمد أبوالعينين، بتفوقه في نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بدائرة الجيزة والعجوزة، في عدد من مناطق الدائرة، التي تتميز بالثقل الانتخابي في الجيزة، مثل: المنيب، ساقية مكي، القصبجي، البحر الأعظم، عزبة البكباشي، بين البحرين، جزيرة الدهب، شارع المدبح، العزبة القديمة، وأبوهريرة، وفي الدقي والعجوزة: بين السرايات، أرض اللواء، أولاد علام، الحيتية، داير الناحية، الجلاء، ميت عقبة، مساكن المحطة، سليمان جوهر، والسكة الحديد".

وأعلنت اللجنة العامة في محافظة الجيزة نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى "الجيزة والدقي والعجوزة"، إذ جاء إجمالي أصوات الناخبين 653554 صوتًا، وإجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 174621 صوتًا وجاءت الأصوات الباطلة 19315 صوتًا.

وجاءت الأصوات الصحيحة 155306 صوتًا.

وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:

محمد أبو العينين 125758

زكي عباس عبدالظاهر 83995

منتصر رياض حجاج 29487

عبدالرحيم علي 19756

شريف بركات أحمد 1488

مروة سعيد فوزي الطحاوي 2570

هدي عدلي الملاح 2405

محمود محمد محمود 3407

ميرفت إبراهيم غانم 2430

رجب أحمد 3988

أحمد سمير محمد 6837

أحمد مجدي 1215

ناصر فاروق عبدالحميد 1801

مصطفى محمد مرسي 900

أسامة عبدالله صالح 999

رحاب محمود عثمان 5425

أحمد مرتضى منصور 16613