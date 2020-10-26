رئيس "الشيوخ" عن انتخابات النواب: مصر تعيش عرس ديمقراطي حقيقي

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مصر تعيش عرس ديمقراطي يتمثل في انتخاب أعضاء مجلس النواب، ونأمل أن يوفق الجميع في اختيار أفضل العناصر حتي يكون هناك تكامل ما بين غرفتي البرلمان "النواب والشيوخ".

وخاطب عبدالرازق، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، الشارع المصري والمواطنين أن يتدفقوا بكل طوائفهم لاستخدام حقهم في اختيار أعضاء مجلس النواب ويدققوا في هذا الاختيار، وخاصة في ظل الظروف التي نعيشها من انتشار فيروس كورونا، ولكي يبرهنوا للعالم أننا حريصين على إتمام هذا الاستحقاق الدستوري في أي ظروف وخاصة أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة تبذل جهد رائع للغاية في تنفيذ إجراءات احترازية والتباعد الاجتماعي.

وتابع أننا اليوم نشرف على تسليم بطاقات العضوية للأعضاء مجلس الشيوخ الجدد، ونأمل عندما يكتمل البناء الديمقراطي بوجود الغرفة الأخري "مجلس النواب" أن يكون هناك تكامل في العمل ما بين الغرفتين للصالح العام.