تفاصيل عرض شاب زوجته لممارسة الرذيلة: حفلات جنس مصورة.. والساعة بـ2000 جنيه

تفاصيل جديدة كشفتها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، فى واقعة عرض شاب زوجته على راغبي المتعة الحرام، بعد رصدهم على مدار الفترة الماضية وإلقاء القبض عليهما، إذ تبين أن المتهم يبلغ من العمر 23 سنة عاطل، متزوج منذ قرابة 4 سنوات، واتفق مع زوجته على ممارسة الرذيلة الجماعية مقابل مبالغ مالية، ووضع تسعيرة 2000 جنيه للساعة الواحدة.

الفكرة دارت في رأس المتهم منذ فترة، لكنه كان يفكر في طريقة للتسويق زوجته بعد النجاح في إقناعها، وهنا أشار له شيطانه إلى إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، وبدأ نشاطه عليه لاستقطاب الراغبين في ممارسة الرزيلة، بعرض صورة "عارية" لزوجته، وفيديوهات "رقص" ساخنة.

وبدأت التفاعل على الصفحة سريعا، وبدأت تصله الرسائل لطلب زوجته في الحرام، فأعلن تسعيرة ممارسة الرذيلة معها 2000 جنيه فى الساعة، ثم أقام حفلات جنس جماعي على زوجته، ومع ازدياد الطلب قرر توسيع النشاط، إذ بدأ فى استقطاب عدد من الفتيات، وعرضهن على راغبى المتعة، مقابل حصولهن على مبالغ مالية تصل لـ3 آلاف جنيه.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهم بدأ ممارسة نشاطة المنافي للآداب، منذ قرابة 6 أشهر، حتى تمكنت القوات من ضبطه، وعثر معه على فيديوهات وصور أثناء ممارسة زوجته الجنس الجماعى مع راغبى المتعة الحرام.

وتحفظت القوات على هاتفه والفيديوهات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التى باشرت التحقيق، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن جهات التحقيق انتهت من تفريغ المضبوطات، وفى انتظار تحريات إدارة مباحث الاداب، تمهيدا لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

وكانت مباحث الآداب، قد رصدت صفحة على "فيسبوك"، تبث وتنشر صورا وفيديوهات جنسية، وتحرض على الفسق وممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر من مباحث الآداب والمصنفات، وتم تحديد مكان بث تلك الصفحة من الجيزة.

وتبين أن الصحفة يديرها شاب، ويعرض زوجته على راغبي المتعة الحرام، مقابل مبالغ مالية، وبتقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكنت القوات من ضبط المتهم وزوجته، وأخطرت الجهات التى باشرت التحقيق.