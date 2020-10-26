وزيرا الإنتاج الحربي والبترول يوقعان بروتوكولا لدعم المنتجات المحلية

شهد محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، و شركة "ثروة برايد بتروليم سيرفيس" إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية للتعاون في عدد من المجالات المشتركة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

ووقع البروتوكول، الدكتور مهندس حسن أحمد عبدالمجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب والمهندس أسامة صبري رئيس شركة "ثروة بريدا".

وأوضح "مرسي"، أنَّ هذا البروتوكول يهدف إلى وضع آليات عمل وتفاهم للتعاون المشترك بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، و شركة "ثروة برايد بتروليم سيرفيس"، في عدد من مجالات التصنيع وهي "المشغولات – المطروقات – المعالجة الحرارية – المعالجة السطحية – التشغيل النهائي"، وكذلك تقديم الخدمات الفنية والصيانة والإصلاح والاختبارات والتدريب باستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين بهدف تعظيم فرص كلا منهما في تنفيذ الأعمال والمشروعات والخدمات التي تقع في مجال أعمال وخبرات كلا منهما، وتعظيم الاستفادة من المنتجات المحلية والمطابقة للمواصفات القياسية العالمية مما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومي المصري.

وأوضح طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنَّ هذا البروتوكول يأتي في اطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعميق التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربي تحقيقًا للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والهندسية المتميزة التي توفرها بما يساعد في دعم استراتيجية قطاع البترول لزيادة نسبة المكون المحلي لمشروعاته الجديدة طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.

وأضاف أنَّ التعاون بين وزارتي البترول والإنتاج الحربي هو تعاون مثمر ومتنوع المجالات، مشيرًا إلى النموذج الناجح للشراكة في مجال تصنيع عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع، مضيفًا أنَّ التعاون بين الطرفين يوفر كذلك فرصًا متميزة للتوسع في إنتاج وتصنيع بعض المهمات اللازمة لمشروعات الغاز والبترول محليًا مثل رؤوس الآبار و مواسير خطوط نقل البترول والغاز وغيرها بما ينعكس إيجابًا علي خفض تكاليف المشروعات وزيادة الجدوى الاقتصادية لها، واختصار الوقت والجهد، مشيدًا بدور وزارة الإنتاج الحربي وقطاعاتها ودورها الريادى في مجال التصنيع المحلي بمصر.

فيما ذكر محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، أنَّ هذا البروتوكول يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات وشركات القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة بالدولة، بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.