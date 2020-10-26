ننشر النتائج الأولية لفرز أصوات انتخابات النواب بأسيوط

بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدار يومي انتخابات مجلس النواب في محافظة أسيوط، 580 ألف ناخب، من بين 2 ملون و766 ألف و955 مقيدين في كشوف الناخبين، بنسبه بلغت 24.8%، بحسب ما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات اليوم الاثنين.

وأسفرت نتائج فرز أصوات الناخبين في الدائرة الأولى، والتي تضم مركز ومدينة أسيوط، عن حصول 6 مرشحين على أعلى معدل أصوات، وهم:

- محمد حمدي الدسوقي، حصل على 46 ألف و907 أصوات.

- علاء سليمان، حصل على 39 ألف و667 صوتاً.

- مصطفي بدران، حصل على 26 ألف و121 صوتاً.

- تاضروس قلدس، حصل على 21 ألف و92 صوتاً.

- مجدي محمد محمد كريم، حصل على 19 ألف و914 صوتاً.

- البدري أحمد ضيف، حصل على 17 ألف و540 صوتاً.

وفى الدائرة الرابعة، وتضم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، والتي يتنافس فيها 42 مرشحاً، بلغ إجمالى المشاركين 111 ألف و876 ناخب من اجمالي عدد المقيدين في كشوف الناخبين، وأسفرت نتائج الفرز عن:

- حصول علاء خيرالله، مستقل، على أعلى أصوات بإجمالي 21 ألف و488 صوتاً.

- طارق حسين، مستقل، حصل على 17 ألف و31 صوتاً.

- الحسيني عيسى، مرشح حزب "مستقبل وطن"، حصل على 15 ألف و993 صوتاً.

- أحمد أحمد شكر أبوعليم، حصل على 15 ألف و48 صوتاً.

وفى الدائرة الثانية، وتضم مراكز منفلوط والقوصية وديروط، فقد بلغ عدد المشاركين في الانتخابات بلجان منفلوط، 67 ألف ناخب، من إجمالي 330 ألف و901 مقيدين في كشوف الناخبين، بنسبة حضور 20.3%.

أما لجان القوصية فقد شهدت مشاركة 74 ألف و462 ناخباً من إجمالي عدد ناخبين 309 ألف و521 ناخباً، بنسبة حضور 24.1%، أما لجان مركز ديروط فشهدت مشاركة 89 ألف و942 ناخباً، من إجمالي 364 ألف ناخب، بنسبة حضور 24.6%.

وفى الدائرة الثالثة، وتضم مراكز أبنوب والفتح وساحل سليم والبداري، سجل مركز أبنوب مشاركة 70 ألف و594 ناخب، من إجمالي عدد ناخبين 250 ألف و488 ناخب، بينما سجل مركز البداري مشاركة 37 ألف و765 ناخباً، من إجمالي 167 ألف ناخب.

أما لجان مركز ساحل سليم فقد شهدت مشاركة 26 ألف و800 ناخب، من إجمالي 109 آلاف و634 ناخب، في حين سجلت لجان مركز الفتح مشاركة 48 ألف و597 ناخب، من إجمالي 194 ألف و579 ناخباً.

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