وزيرة التضامن: المال السياسي لن يسيطر على انتخابات البرلمان

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجموع القرارات التي صدرت عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم في تنظيم العملية الانتخابية، بشأن الكشف الطبي على المواطنين وتخصيص أيام معينة للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد على تكافؤ الفرص أمام الفئات المختلفة.

وأضافت القباج خلال تصريحات ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر شاشة "الحياة": "القرارات وضعت حد أقصى للتكلفة المنفقة على العملية الانتخابية حتى لا يسيطر المال السياسي عليها، وجرى مراعاة هذه القواعد قدر المستطاع اتساقًا مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

وتفقد محمود توفيق - وزير الداخلية، أعمال تأمين سير العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن، وأطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات إنتخابات مجلس النواب.

وتواصل الوزير، مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وأشاد بما لمسه من انضباط ودقة فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.

ووجه بضرورة التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية، والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية، وتذليل كل العقبات التي تواجه الناخبين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري والحاسم مع كل المواقف الطارئة.

وكانت مركز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم أمام أكثر من 33 مليون ناخب في 14 محافظة لاختيار مرشحيهم في المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية والتي تستمر يومين .

ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة ، وهما الدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد، تضم 11 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، ومخصص لها 100 مقعد , والدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ومخصص لها 42 مقعداً .