"حمادي وفقير ومبارك وعواجه" يتصدرون نتائج مركز سوهاج

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج النتائج غير النهائية لعمليات فرز أصوات الدائرة الأولى، ومقرها مركز سوهاج، ومخصص لها مقعدان بالنظام الفردي.

وبلغ عدد المشاركين في التصويت، على مدار يومي المرحلة الأولى، 114 ألف و391 ناخباً، من بينهم 14 ألف و821 صوتاً باطلاً، و99 ألف و570 صوتاً صحيحاً.

وبينما حصلت "القائمة الوطنية من أجل مصر" على 61 ألف و168 صوتاً، مقابل 33 ألف و11 صوتاً لقائمة "نداء مصر"، فقد أسفرت نتائج الفرز عن أكثر 4 مرشحين على المقعدين الفرديين حصولاً على الأصوات، وهم:

- حاتم مبارك، حصل على 21 ألف و952 صوتاً.

- محمد فقير رضوان، حصل على 19 ألف و521 صوتاً.

- حازم حمادي، حصل على 19 ألف و52 صوتاً.

- أحمد عواجة، حصل على 17 ألف و756 صوتاً.

وجرت عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، داخل 1081 لجنة فرعية، في 688 مركزاً انتخابياً بجميع أنحاء المحافظة، ويبلغ عدد المسجلين في كشوف الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و74 ألف و205 ناخبين.

وتنافس في الانتخابات 199 مرشحاً على 14 مقعداً بالنظام الفردى، في 8 دوائر انتخابية، فضلاً عن التصويت على إحدى القائمتين "القائمة الوطنية من أجل مصر"، و "نداء مصر".

وجرى تقسيم محافظة سوهاج إلى 8 دوائر انتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020، وتضم:

- الدائرة الأولى، ومقرها مركز سوهاج، وتضم قسمي أول وثاني سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل، ومخصص لها مقعدان.

- الدائرة الثانية بمدينة أخميم، وتضم مركزي أخميم وساقلته، ومخصص لها مقعدان.

- الدائرة الثالثة ومقرها المراغة، ومخصص لها مقعد واحد.

- الدائرة الرابعة ومقرها طهطا، وتضم مراكز طهطا وطما وجهينة، ومخصص لها 3 مقاعد.

- الدائرة الخامسة ومقرها جرجا، وتضم مركزي جرجا والعسيرات، ومخصص لها مقعدان.

- الدائرة السادسة ومقرها المنشاه، ومخصص لها مقعد واحد.

- الدائرة السابعة، ومقرها البلينا، ومخصص لها مقعدان.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، ومخصص لها مقعد واحد.