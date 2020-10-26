فيديو.. الداخلية تنجح في تأمين اللجان خلال يومي التصويت في انتخابات النواب

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع على فضائية القناة الأولي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "الداخلية تنجح في تأمين اللجان خلال يومي التصويت في انتخابات المرحلة الأولي".

وذكر التقرير، أنه وسط إجراءات أمنية اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية، توافد الناخبون على صناديق الاقتراع في 14 محافظة، الخاصة بالمرحلة الأولي في انتخابات مجلس النواب، للإدلاء بأصواتهم لإختيار من يمثلهم في المجلس.

وتضمنت الإجراءات الأمنية نشر الخدمات أمام لجان الاقتراع ومحيطها، تضم تلك الخدمات عناصر من الشرطة النسائية، وخدمات نظامية وبحثية تهدف إلي توفير جو من الأمن والأمان للمترددين على لجان الإقتراع.

وتميزت العناصر الأمنية باليقظة والتأهب، للتعامل الفوري والسريع مع أي محاولة تهدف إلي تعكير صفو سير العملية الإنتخابية.

ووفقا لخطة وزارة الداخلية، دُعمت الخدمات الأمنية بمحيط اللجان بعناصر مدربة ذات جاهزية عالية وخفيفة الحركة، بالإضافة إلي قوات التدخل السريع لما لها من قدرة وجاهزية؛ لرصد الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع أي محاولة تستهدف الخروج عن القانون، وشاركت قطاعات الوزارة كافة في تأمين سير انتخابات مجلس النواب، بما لديها من عناصر مدربة ومدعومة بآليات ومعدات متطورة، لمواجهة كافة المستجدات الأمنية.

وأعدت وزارة الداخلية غرفة عمليات رئيسية، مجهزة بأحدث التقنيات، تتواصل مع غرف العمليات والمتابعة بمديريات الأمن، وتتابع على مدار الساعة انتظام سير العملية الانتخابية، كما ترصد الحالة الأمنية ومدي تنفيذ خطط الانتشار الأمني ودقة تنفيذ خطط التأمين الموضوعة ميدانيا، إلي جانب ما قامت به من إجراءات أمنية لتوفير مظلة من الأمان؛ لإدلاء المواطنين بأصواتهم، وتنفذ دور إنساني خلال الانتخابات، وتقديم يد العون للمواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.