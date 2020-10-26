"المجتمعات العمرانية": إنهاء مشروعات العلمين الجديدة وفق خطة زمنية

أجرى المهندس علاء عبدالعزيز مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية و تطوير المدن، جولة تفقدية بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز.

واستهل "عبدالعزيز"، ومرافقوه الجولة بتفقد المنطقة التراثية وتبلغ مساحتها 260 فداناً، وتضم "البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبني رئاسة المدينة – الحي الاستثماري"، مؤكّدًا إنهاء جميع الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية المحددة.

ثم انتقل مساعد نائب رئيس الهيئة، إلى منطقة الإسكان المميز وسكن مصر، كما تفقد المنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسع 3 آلاف سيارة، وعددًا من المحال وجارٍ الانتهاء من تنفيذها، مرورًا بالممشي السياحي والكباري والبواغيز، ومنطقة الأبراج الشاطئية.​