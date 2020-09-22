رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة : نسب إنجاز «سكن مصر» بالمدينة 72%

قال المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ 128 عمارة نموذج سكن مصر، والعمارات مكونة من دور أرضي + 7 أدوار متكررة) بعدد وحدات 32 وحدة للعمارة بإجمالى عدد وحدات 4096، بمعرفة 6 شركات قومية ووصل الإنجاز فيها إلى أكثر من نسبة 72%.

وأشار إلى أن مشروع "الداون تاون" يتكون من 40 عمارة بإجمالي عدد وحدات 1320 وحدة سكنية، وبمواصفات تشطيب إسكان فوق المتميز وبمساحات تتراوح من 90 مترا مسطحا، بخلاف الحديقة وتندرج فى 300 متر مسطح لوحدات Twin House بالروف وتعدت نسبة التنفيذ بهذا المشروع إلى 66% من إجمالى الأعمال.

وتابع: "كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى للمشروع بالكامل وجارٍ أعمال تشطيب الواجهات والتشطيبات الداخلية".

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المشروع يتكون من 6 مناطق عبارة عن 220 عمارة سكنية بإجمالى عدد وحدات 11711 وحدة بمستوى تشطيبات فاخرة ويضم مناطق خدمية متميزة ومواقف انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق وجارٍ التنفيذ من خلال 6 شركات وبنسبة إنجاز تصل إلى 65% لبعض الشركات، ومساحة المشروع تبلغ حوالي 404 فدانين.

وتابع: لدينا كمباوند سكني بمجتمع عمراني متكامل يصل إلى 700 فدان ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات وعدد من نماذج الشاليهات وعدد من نماذج شقق العمارات بإجمالى عدد وحدات 10800 وحدة بالإضافة للمسطحات التجارية، الملاصقة لمركز مارينا العلمين السياحى من الجهة الغربية الشاطئية وتطل على بحيرات مدينة العلمين الجديدة المركزية وتتمتع منطقة الفيلات فيها بطبيعة خلابة كونها مقامة على جزر صناعية كل جزيرة تحتوي على عدد من الفيلات بطابع خاص، وتتفق فى النسق التخطيطي مع بحيرات فينسيا العلمين المشهورة ويتم الانتقال بينهم من خلال مجموعة كباري رابطة بالجزر وجميها تطل على منطقة ميناء العلمين الرئيسي لليخوت وبواجهة شاطئية تصل إلى 2 كم خلف منطقة الأبراج مباشرةً وجارٍ تنفيذ أعمال الخرسانات للمباني.