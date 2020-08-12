سائق "توك توك" يتبرع بتوصيل الناخبين مجانا بالقليوبية

تبرع سائق "توك توك" فى مدينة قها بمحافظة القليوبية، بتخصيص المركبة التي يعمل عليها لنقل الراغبين فى التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ مجانًا، ووضع لافتة كتب عليها "توك توك مجانًا للانتخابات".

من جانبها، وجهت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها الشكر للسائق، مؤكدة أن الانتخابات استحقاق دستوري وواجب وطني.

وناشدت "فوزي" الناخبين بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية باعتباره واجب وطني، ولابد من إتمامه بالشكل الجيد للعبور بالوطن لبر الأمان، واكتمال الاستحقاقات الدستورية.

واستقبلت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يقدر بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.