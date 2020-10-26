إطلاق أسماء 4 شهداء على مدارس مسقط رأسهم بأسيوط

وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على إطلاق أسماء 4 شهداء من أبناء المحافظة على بعض المدارس بمسقط رأسهم، بمراكز ديروط والبدارى والقوصية، تخليداً لذكراهم وعرفاناً بالجميل لما بذلوه من تضحية في سبيل الوطن.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء الدكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، والمستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ووكلاء الوزارات ومديري إدارات المرور والحماية المدنية، ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

ووافق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم المساعد أول الشهيد "فرغلي طلبة فرغلي" على مدرسة "بانوب ظهر الجمل" الابتدائية المشتركة الكائنة بقرية "بانوب ظهر الجمل"، مركز ديروط، واسم الجندي الشهيد "نادر رشاد محمود السيد"، على المدرسة الإعدادية المشتركة بـ"الهمامية"، بمركز البداري، واسم المجند الشهيد "أشرف نعيم رزق"، على المدرسة الثانوية التجارية بـ"العقال البحري"، التابعة لمركز البداري، والجندي الشهيد "محمود أحمد علي خليل"، على مدرسة "بني إدريس" الابتدائية المشتركة بمركز القوصية.

وأوضح محافظ أسيوط أن قرار الموافقة على إطلاق أسماء هؤلاء الشهداء يأتي تكريماً وتقديراً لأسمائهم ولدمائهم الذكية، وتخليداً لذكراهم العطرة وتضحياتهم، وحتى تظل أسماؤهم على تلك المدارس ذكرى على مر العصور، وتعريف للأجيال القادمة بمدى التضحيات التي قدموها من أجل الحفاظ على تراب مصر وأمن واستقرار الوطن.

ووجه "سعد" رؤساء المراكز بسرعة الانتهاء من إنشاء نصب تذكاري لاستيعاب جميع أسماء الشهداء، مشيراً إلى حرص المحافظة على تقديم كافة العون والمساعدة لأسر الشهداء، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء والجهات المعنية.