شقيقان يتخلصان من أختهما برصاصة في طوخ: اتخانقوا بعد طلاقها

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة إحدى السيدات مصابة بطلق ناري داخل مسكنها الكائن بقرية دندنة بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إلى تحديد مرتكبي الواقعة "شقيقي المجني عليها".

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحد المتهمين.

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقرّ بها واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر أنَّه عقب طلاق المجني عليها، حدثت بينها وشقيقيها خلافات أسرية فاصطحبها مع شقيقه ووالدتها للإقامة بالشقة محل الواقعة، واتفقوا على التخلص منها، وأطلق عيارًا ناريًا تجاهها من "طبنجة" كانت بحوزته، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وهرب، وتقابل مع المتهم الهارب واستقلا دراجة نارية وفي أثناء سيرهما بالطريق الدائري بالجيزة، تخلصا من السلاح المستخدم بإلقائه بمياه نهر النيل، وبسؤال شقيق آخر للمجني عليها ووالدتها، أيدا ما جاء باعترافات المتهم المذكور.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.