صور.. مجهولون يشعلون النيران في سيارة دعايا مرشح في أجا بالدقهلية

اشتعلت معركة الانتخابات في محافظة الدقهلية، بين المرشحين، وبدأ تبادل الاتهامات بينهم؛ إذ يطلقها عدد من المرشحين بين الحين والآخر، حتى وصل الأمر إلى إحراق سيارة دعاية خاصة بمرشح في مدينة أجا.

وأكد المرشح إبراهيم عبد الشافي، أنه لا يتهم أحد بالواقعة، متسائلا: "هو أنوا مستكترين عليا حب الناس؟".

وأعلن إبراهيم عبدالشافي، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة أجا، إحراق مجهولون لسيارة الدعاية الانتخابية الخاصة بحملته الانتخابية، بعدما أشعلوا النار بها، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة لأجهزة الصوت والدعاية وأجزاء من السيارة.

وأكد "عبدالشافي" أنه لا يتهم أحد بالواقعة، متابعا: "هذا الحادث جعلني أشعر بالقوة، والناس عندهم فكرة أني داخل الانتخابات من أجل تفتيت الأصوات أو أنني تلقيت تمويل من أحد لدخول الانتخابات، واتهموني أني تقاضيت مبلغ 50 ألف جنيه من أجل الدخول للمعركة الانتخابية، وأنا صرفت كتير ووجدت حب الناس لي".

وقال إبراهيم عبدالشافي، في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا صنايعي ومن البسطاء والطبقة المتوسطة، إلا أن أصحاب المال السياسي يهاجموني، وخرج شخصين لا أعرفهم، وألقوا مولوتوف علي سيارة الدعاية الخاصة بي، فأحرقوا بعض محتوياتها، متسائلا: "هو أنتم مستكترين عليا حب الناس".

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 362 مرشحا، في 10 دوائر انتخابية على 21 مقعدا فرديا، المقرر إجرائها يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، لمحافظات المرحلة الثانية، ومنها الدقهلية.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدا من ضمن مقاعد الدائرة الأولي، التي تتكون من 100 مقعد، موزعين على 6 محافظات: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ"، وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.