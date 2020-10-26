اعترافات متهم بهتك عرض "طفلة الحضانة" بالدقهلية: صرخت فهربت

أمرت نيابة تمي الأمديد، في محافظة الدقهلية، برئاسة المستشار الحسيني العدوي، اليوم الاثنين، بحبس عاطل متهم بـ"هتك عرض" طفلة حال عودتها من الحضانة، بإحدى قرى المركز، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها، وورود تقرير الطب الشرعي بشأن الإصابات التى لحقت بالطفلة.

واعترف المتهم، أمام النيابة، بأنه عندما شاهد الطفلة عقب خروجها من الحضانة، سار بجوارها مدعياً مساعدتها في توصيلها إلى منزلها، ولكنه انحرف بها عن طريق سيرها، واستدرجها إلي منطقة مهجورة، خلف المدرسة الموجود بها الحضانة، ونزع عنها ملابسها، وأضاف أنه فور صراخ الطفلة وبكائها، خاف من افتضاح أمره، وتركها وفر هارباً، قبل أن ينتبه أحد لما حدث، نافياً وقوع أي اعتداء جنسي على الطفلة.

وأجرت النيابة العامة عرضاً لعدد من المتهمين، بعد أن ألقت المباحث القبض على بعض المشتبه بهم، وعرضهم على الطفلة، والتي تمكنت من التعرّف على المتهم، الذي أدلى باعترافات تفصيلية بشأن ارتكابه الواقعة، وأصدرت النيابة قرارها بحبس المتهم.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أسرة طفلة بدائرة مركز تمي الأمديد، إلى مأمور المركز، بوقوعها ضحية جريمة "هتك العرض"، من قبل أحد الأشخاص، أثناء عودتها من الحضانة.

انتقل الرائد محمد المهدي، رئيس مباحث تمي الأمديد، إلى مكان الواقعة، وبسؤال والد الطفلة، أكد أنه حال خروج طفلته، البالغة من العمر 5 سنوات، من الحضانة، طلب منها أحد الأشخاص توصيلها إلى البيت، وانحرف بها عن خط سيرها، واقتادها إلى منطقة مهجورة خلف مدرسة القرية، وحاول هتك عرضها.

ووجه مدير المباحث بتشكيل فريق بحث، وسرعة تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وتمكنت مباحث المركز، من تحديد أوصاف الشاب والتعرف عليه، وبإلقاء القبض عليه، بعد استئذان النيابة العامة، تبين أنه عاطل، يبلغ من العمر 26 سنة، وبمواجهته بالبلاغ المقدم ضده وأقوال الطفلة، اعترف بصحتها.

وأمرت النيابة العامة بعرض الطفلة على الطبيب الشرعي، لبيان مدى الضرر الواقع عليها، وسرعة تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.