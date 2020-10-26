فرص للعمل "ويتر" ومساعد شيف للمؤهلات العليا.. والراتب 2800 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب"، بالتعاون مع مايكروسوفت، إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة، لشركة متخصصة في مجال المطاعم والكافيهات.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة للوظائف، مميزاتها، مكان العمل، الشروط المطلوبة، الراتب، وطريقة التقدم للوظائف، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الوظائف المطلوبة

شركة متخصصة في مجال المطاعم والكافيهات تطلب للتعيين:

1ـ مقدمو طعام Waiters.

2ـ مساعدو شيفات.

مكان العمل

ـ مول المجرة في السادس من أكتوبر.

الشروط العامة لمقدمي طعام Waiters

- مؤهل عال.

- خبرة بنفس الوظيفة.

- جيد بالإنجليزية.

- حد أقصى للسن 28 عاما.

مميزات العمل

- المرتب 2800 جنيه + تيبس.

ـ 8 ساعات عمل.

ـ وجبة أو بدل وجبة.

ـ زي مخصص للمكان.

تأمينات طبية واجتماعية.

شروط وظيفة مساعدي شيفات

- مساعدة الشيف الرئيسي وتحضير بعض الواصفات والتقطيع.

ـ مؤهل عال.

ـ خبرة بنفس الوظيفة.

ـ جيد بالإنجليزية.

ـ حد أقصى للسن 28 عانا.

مميزات وظيفة مساعدين شيفات

- المرتب يبدأ 2800 جنيه ويزيد + تيبس.

ـ 8 ساعات عمل.

- وجبة أو بدل وجبة.

ـ زي مخصص للمكان.

ـ تأمينات طبية خاصة واجتماعية.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vRwa-Ge-g7NZJqEiR3GC7e4RURUs3U0VYVFBSV0NMVllZVVY0Mkc1MUtRUS4u&fbclid=IwAR3x8Z2wu8RaozQpVSOEezSDoJpqQBT5xqV0hfMWioTdhldKZQATssjfYsE