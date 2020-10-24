مرتب يصل لـ2800 جنيه.. "مصر تعمل" تعلن وظائف شاغرة للإناث فقط

أعلنت مبادرة مصر تعمل التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" عن وظائف شاغرة مخصصة للإناث فقط، وذلك في بعض التخصصات بمرتبات تصل لـ2800 جنيه، وذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل ومميزات الوظائف المتاحة على النحو التالي:

أولًا: شركة متخصصة في مجال المطاعم

شركة متخصصة في مجال المطاعم والكافيهات تطلب للتعيين الآتي:

- استقبال Hostess للعمل في مدينة 6 أكتوبر مول المجرة، تكون مسؤولة عن استقبال العملاء وتنظيم حجز الأماكن بالكافيه.

الشروط العامة للوظائف:

- مؤهل عالِ سياحة وفنادق أو أي مؤهل.

- الوظائف متاحة للإناث فقط.

- يفضل خبرة بنفس الوظيفة أو أشرز ومبيعات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- حد أقصى للسن 28 عامًا.

مميزات تمنحها الشركة للمتقدمين:

- المرتب 2800 جنيه + تيبس.

- 8 ساعات عمل.

- توفير وجبة أو بدل وجبة.

- زيّ مخصص للمكان.

- تأمينات طبية خاصة وعلى الحياة واجتماعية.

وللتقدم يمكن إرسال السيرة الذاتية مع صورة حديثة على: Cv@tawarwghayar.com

Subject: (Hostess + 389) with recent photo

ثانيًا: شركة متخصصة في مجال الملابس

شركة شهيرة تعمل بمجال الملابس ترغب في تعيين Usher- Promoter داخل فروع الشركة بالمولات الكبرى بالقاهرة الكبرى

ويتمثل الوصف الوظيفي في تمثيل الشركة بشكل لائق وعرض منتجات الشركة، للعمل في مول مصر ومول العرب وكايرو فيستفال والعبور والرحاب وداندي مول وفروع أخرى مميزة.

الشروط العامة للوظائف:

- الوظائف متاحة للإناث فقط.

- يفضل خبرة بقطاع الملابس.

- المرتب الشهري جيد.

- مظهر لائق.

- لباقة في الكلام والعرض.

مميزات تمنحها الشركة للمتقدمين:

- تأمينات.

- تأمين طبي.

- التدريب والتطوير بشكل مستمر.

- مكان عمل لائق.

وللراغبات في التقدم، يمكن إرسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية بالسيرة الذاتية على: Cv@tawarwghayar.com

Subject: (Usher + 74) with recent photo