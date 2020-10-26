تفاصيل 3 وظائف شاغرة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عبر بوابة الوظائف الحكومية، 3 وظائف شاغرة: مدير عام الإدارة العامة للتحكم في العمران والطابع المعماري، ومدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث، ومدير عام الإدارة العامة للسياسات.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل ومميزات الوظائف المتاحة على النحو التالي:

أولًا: مدير عام الإدارة العامة للتحكم في العمران والطابع المعماري، وتطلب للتعيين الآتي:

نوع الوظيفة: إدارية عليا.

اسم الوزارة: الثقافة.

الوصف العام للوظيفة​: تتبع هذه الوظيفة رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والشؤون الفنية.

يكون مسؤولا عن المشروعات والمخططات العمرانية التفصيلية للأحياء والمناطق والمواقع المختلفة، فضلا عن وضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لها، إضافة لإعداد أكواد الطابع العمراني والمعماري، وأساليب الإجراءات التنفيذية والتراخيص اللازمة.

المهارات الأساسية​: القدرة الفائقة على التوجيه.

المهارات الفنية: ​الإلمام باللوائح والقوانين.

سنوات الخبرة​: قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل، تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

النوع المطلوب: ذكر وأنثى.

المؤهل: ​عال ومناسب ويفضل الحصول على بكالوريوس الهندسة عمارة/ تخطيط عمراني.

التقدير: جيد فأعلى.

العمر: لا يزيد عن 50 عاما.

تاريخ بداية الإعلان: 06/10/2020.

تاريخ انتهاء التقدم: 05/11/2020.

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1.

بيانات الاتصال والتقدم للوظيفة: ​الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، داخل قلعة صلاح الدين، القاهرة، بجوار محكى القلعة.

وللراغبين يمكن الاتصال بأرقام: 25145557 ـ 25145558.

المستندات المطلوبة: ​المستندات التالية من أصل + (6) صور:

1) بيان معتمد بحالته الوظيفية وإنجازاته في مجال العمل أو شهادات خبرة معتمدة من النقابة المختصة بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

2) المقترحات لتطوير الوحدة المتقدم لشغلها.

3) صورة من شهادة المؤهل الدراسي ـ شهادة الميلاد ـ الرقم القومي ـ الموقف من التجنيد.

ثانيًا: مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث تطلب للتعيين الآتي:

نوع الوظيفة: إدارية عليا.

اسم الوزارة: الثقافة.

الوصف العام للوظيفة: ​تتبع هذه الوظيفة رئيس الإدارة المركزية للدراست والبحوث والسياسات.

تعد الإدارة العامة للبحوث والدراسات، الدراسات والبحوث اللازمة والتقارير الفنية المختلفة التي تتطلبها مشروعات الجهاز.

المهارات الأساسية: ​القدرة الفائقة على التوجيه.

المهارات الفنية: ​الإلمام باللوائح والقوانين.

سنوات الخبرة​: قضاء مدة بينيه قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب: ذكر وأنثى.

المؤهل: عال مناسب ويفضل الحصول على بكالوريوس الهندسة عمارة/ تخطيط عمراني.

التقدير: جيد فأعلى.

العمر: ألا يزيد عن 50 عاما.

تاريخ بداية الإعلان: 06/10/2020 .

تاريخ انتهاء التقدم: 05/11/2020.

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1.

بيانات الاتصال والتقدم للوظيفة: الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ـ داخل قلعة صلاح الدين ـ القاهرة ـ بجوار محكى القلعة وللتواصل يمكن الاتصال على أرقام: 25145557 ـ 25145558.

المستندات المطلوبة​: المستندات التالية من أصل + (6) صور:

1) بيان معتمد بحالته الوظيفية وإنجازاته في مجال العمل أو شهادات خبرة معتمدة من النقابة المختصة بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

2) المقترحات لتطوير الوحدة المتقدم لشغلها.

3) صورة من شهادة المؤهل الدراسي ـ شهادة الميلاد ـ الرقم القومي ـ الموقف من التجنيد.

ثالثًا: مدير عام الإدارة العامة للسياسات تطلب للتعيين الآتي:

نوع الوظيفة: إدارية عليا.

اسم الوزارة: الثقافة.

الوصف العام للوظيفة: ​تتبع هذه الوظيفة رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات.

تتولى وضع استراتيجيات وسياسات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وإعداد خطط وسياسات تمويل المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المهارات الأساسية: ​القدرة الفائقة على التوجيه.

المهارات الفنية: ​الإلمام باللوائح والقوانين.

سنوات الخبرة​: قضاء مدة بينيه قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

النوع المطلوب: ذكر وأنثى.

المؤهل​: عال مناسب ويفضل الحصول على بكالوريوس الهندسة عمارة/ تخطيط عمراني.

التقدير: جيد فأعلى.

العمر: ألا يزيد عن 50 عاما.

تاريخ بداية الإعلان: 06/10/2020 .

تاريخ انتهاء التقدم: 05/11/2020.

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1.

بيانات الاتصال والتقدم للوظيفة: ​الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ـ داخل قلعة صلاح الدين ـ القاهرة ـ بجوار محكى القلعة ويكن التواصل من خلال أرقام : 25145557 ـ 25145558.

المستندات المطلوبة: ​المستندات التالية من أصل + (6) صور:

1) بيان معتمد بحالته الوظيفية وإنجازاته في مجال العمل أو شهادات خبرة معتمدة من النقابة المختصة بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

2) المقترحات لتطوير الوحدة المتقدم لشغلها.

3) صورة من شهادة المؤهل الدراسي ـ شهادة الميلاد ـ الرقم القومي ـ الموقف من التجنيد.