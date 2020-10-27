حظك اليوم الثلاثاء 27-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يجد الكثير من محبي الأبراج متعة خاصة في معرفة الصفات التي يتميزون بها وفقًا لرسائلهم اليومية من الأبراج، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اقتران القمر ونبتون في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وعليك أن تنظم وتوضح أفكارك إذا أردت أن تكون مقنعا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تحرّك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وتذكر أنّ كل شيء يأخذ وقته ليتحقق فاصبر ولا تتعجل الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك نحو أن تتغير وتغير من حولك وتستفيد إذا ناقشت أفكارك ومشاريعك مع المخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم دفئا في علاقاتك الأسرية والعاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل مما يضع على عاتقك مسئوليات كبيرة، ومع ذلك لا تضغط على من تعمل معهم وامهلهم وقتهم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تتسرع اليوم في أقوالك ولا تنزلق في حوارات قد تؤدي لصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالقدرة على عمل تغيير جذري لنظم بالية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تبدو واثقا من نفسك ومن قدراتك وترى تأثيرك واضحا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لمناقشة أمور مادية وتمضي في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب وتبدو أكثر انفتاحا وانطلاقا وأكثر قدرة على الإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك.. كن هادئا اليوم في عرض مطالبك لتكسب القضية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. من المهم أن تضع في اعتبارك مشاعر الطرف الآخر وتجنب العناد.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة والعمل ما يدفعك اليوم لإعادة تنظيم أعمال مهنية أو منزلية وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للتعبير عن مشاعر إيجابية وتؤثر في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التجاوب والتفاهم مع من حولك بصورة أفضل.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات عاطفية هانئة وإذا كنت خاليا فإن سهم كيوبيد قد يصيب قلبك أو تفرح بمستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وإذا واجهت خلافا أو استفزازا يجب أن تعتمد الصبر والمرونة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويجب أن تحترس اليوم من النزاع والتمرد وكن متكتما وحذرا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يمنحك قدرة على الإقناع والتفاوض، وتعرف كيف تبرز مواهبك ويمكنك أن تتحرر من قيود.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم تمدك بروح هادئة وتمنحك جمالا في المظهر والجوهر وتتوافق جيدا مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الإعلامية منى الشاذلي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني يدفعك للتركيز على إدارة أموال أو أعمال، فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك تجنبا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تحافظ على هدوء أعصابك وأن تسيطر على انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان رياض الخولي، ويوافق تاريخ ميلاده 29 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تكلم اليوم عن نفسك بثقة وقوة، فالفلك يعمل لصالحك ويمدك باليقظة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر يقترن بنبتون في برجك ويمنحك سحرا وتألقا وقدرة على فرض إرادتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المخرج جاد شويري، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.