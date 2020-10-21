"الثقافة" تطلق فعاليات الدورة 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وتأتي هذه الدورة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تديره الفنانة جيهان مرسى، في ظل ظروف استثنائية تطبق خلالها كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنطلق الدورة 29 من المهرجان لمدة 10 أيام متتالية من 1 حتى 10 نوفمبر المقبل، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة وتشمل "النافورة، الصغير، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

28 حفل للموسيقى العربية فى مسارح الأوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور

وتضم 28 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 93 فنان من 5 دول عربية هى مصر، لبنان، الاردن، العراق، وتونس، بجانب المؤتمر العلمى الذى يقام تحت العنوان الرئيسى " مستقبل الموسيقى العربية.. ما بعد الأزمة"، ويهدف إلى مناقشة الرؤى المستقبلية للموسيقى العربية بعد جائحة كورونا التى أحدثت تغييراً جذرياً لكل الممارسات الحياتية من خلال اربعة محاور هى الرؤى المستقبلية للإبداع الموسيقي العربي، الرؤى المستقبلية في أداء وتقديم الموسيقى العربية، الآفاق المستقبلية لتعليم الموسيقى العربية، الرؤى المستقبلية لإشكاليات التراث الموسيقي العربي.

وتحمل المسابقة الفنية اسم الدكتورة رتيبة الحفنى وتم تخصيص قسم الغناء منها للشباب والأطفال وقسم أخر للعزف المنفرد على آلة التشيللو وإتاحت الفرصة لذوى القدرات الخاصة للمشاركة بدون شروط، بالإضافة إلى معرض لفنون الخط العربى للفنان المكرم مصطفى عمرى بقاعة صلاح طاهر.

وخلال حفل الافتتاح تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير هم الشاعر بخيت بيومي، وعازف الناي الدكتور محمد عبد النبي، وعازف الكمان الدكتور محمود عثمان، والمؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، والمطرب ماهر العطار، وأعضاء فرقة الأصدقاء، واسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، والمطربة مني عبدالغني، والمطرب علاء عبدالخالق، والمطربة حنان، والباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، وعازف الكمان الدكتور محمد قطب، وفنان الخط العربى مصطفى عمرى.

يلى ذلك حفل الافتتاح الذى يتضمن مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن جمال سلامة، حلمى بكر، محمد سلطان، ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سارة سحاب، إيمان عبدالغنى، أحمد عفت، أميرة احمد، مى حسن، ياسر سليمان، إيات فاروق، غادة آدم، سوما.