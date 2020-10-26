منة شلبي تداعب أحد عاملي قاعة ندوة تمكين المرأة بالجونة: "تعبتني معاك"

داعبت الفنانة منة شلبي، أحد العاملين بقاعة ندوة تمكين المرأة، المقامة ضمن فعاليات مهرجان الجونة؛ بسبب عدم عمل الميكرفون الخاص بعدد من ضيوف الندوة.

واضطرت منة شلبي للقيام أكثر من مرة من مقعدها؛ لإعطاء المكيرفون للضيوف، إلى أن قالت للمسؤول عن الميكروفونات: "تعبتني معاك والله".

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق مساء الجمعة، ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، يسرا، وليلى علوي، ولبلبة، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وأمينة خليل، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وتامر حبيب، ومحمد فراج، وأحمد داوود وزوجته علا رشدي، وأروى جودة، وغادة عادل، وأيتن عامر.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"؛ إذ يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل مناحي الحياة كافة، على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.