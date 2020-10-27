الطقس اليوم الثلاثاء 27-10-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أنّ الطقس يكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وعلى شمال الصعيد، بينما يكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة على الأنحاء كافة، وتنتشر الشبورة المائية على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ توقعت تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، وتكون السماء غائمة جزئيا على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من شمال المملكة.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس، الثلاثاء، مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة، نهارا، معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، ليلا.