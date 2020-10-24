توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انتهاء موجة الطقس السيء والعظمى بالقاهرة 31

أعلنت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس التي تسود البلاد خلال الأيام المقبلة خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، حيث تنتهي موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد منذ الثلاثاء الماضي، وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

ووفقًا لهيئة الأرصاد، فإن غد الأحد نهاية ذروة الطقس السيء، حيث يكون الطقس معتدلًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وجنوب سيناء، وتزداد فرص تساقط أمطار متوسطة على تلك المناطق، والرياح معتدلة، وتنشط الرياح على البحر الأحمر فقط وتؤدي لاضطراب الملاحة الجوية.

بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا على شمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

وخلال يومي الاثنين والثلاثاء تعود درجات الحرارة إلى طبيعتها، حيث يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد، وتتكون في الساعات الأولي الشبورة المائية، وتكون حركة الرياح معتدلة.

بينما يصبح الطس حارًا نهارًا، معتدلًا ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

طقس الأحد 25 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

طقس الاثنين 26 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

طقس الثلاثاء 27 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.