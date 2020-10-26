الطقس اليوم الاثنين 26-10-2020 في مصر والدول العربية

كشفت هيئات الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الاثنين 26 أكتوبر، وترصد "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد نهارا، ورياح معتدلة على الأنحاء كافة.

بينما يكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد ليلا.

كما تتأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على القاهرة الوجه البحري والسواحل الشمالية، إضافة إلى التأثر بامتداد مرتفع جوي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، يصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

الطقس في السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أن يتكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية وسماء صافية إلى غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة.

الطقس في الأردن

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن الطقس مستقر، حيث ترتفع درجات الحرارة، وتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.