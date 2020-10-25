بعد انتهاء التقلبات الجوية.. ماذا يخبئ لنا الطقس حتى نهاية أكتوبر؟

يتزامن اليوم، الأحد الموافق 25 أكتوبر الحالي، انتهاء الفترة التي وصفتها هيئة الأرصاد الجوية بفترة التقلبات الجوية على معظم ومحافظات ومدن مصر، والتي شهدت خلال فترة التنبؤ أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، فضلًا عن الرياح النشطة التي أدت إلى اضطراب الملاحة أحيانًا.

وعن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مستقر على الأقل خلال الأسبوع المقبل، يتمثل في طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

انعدام فرص سقوط الأمطار

وأشار الخبراء إلى أنّ درجات الحرارة ترتفع على جنوب الصعيد يوم الأربعاء ليسود طقس شديد الحرارة هناك، وتكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة، وتتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على الأنحاء كافة.

وكان الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، قال إنّ فصل الخريف يشهد تقلبات مناخية سريعة، وهو أمر طبيعي ومعروف، مضيفًا أنّ هذه التقلبات تؤدي لتغير الخرائط الجوية أكثر من مرة على مدار اليوم، ما يجعل هيئة الأرصاد تنشر تحديثات لحظية لحالة الطقس على مدار اليوم.

وأوضح شاهين، أنّ الحديث عن حالة الطقس خلال فصل الشتاء ما زال مبكرًا، خاصة وأنّ الفصل من المقرر أن يبدأ في 21 ديسمبر المقبل.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، باستمرار ارتداء الملابس الخريفية بدلًا من الملابس الصيفية، بسبب انخفاض درجات الحرارة في فترات الليل، وستصل إلى 19 و18 درجة من الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، وهو أمر لن يتطلب ارتداء الملابس الشتوية، لكن يجب توخي الحذر ومتابعة النشرة بشكل يومي، لأن فترات الخريف تشهد دائمًا تقلبات وارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، موضحًا أنّ الجواكيت لن يرتديها المواطنون قبل يناير المقبل.