إطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي منتصف نوفمبر

تقام خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل، فعاليات الدورة الـ5 من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي قد تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

هذه الدورة تقامم تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم.

وقالت "عبدالدايم"، إن إطلاق شعلة المهرجان في دورته الجديدة الاستثنائية من مدينة السلام يؤكد للعالم حضارة مصر العريقة التي ترتكز إلى ألوان من الإبداع.

وأشارت إلى أن المسرح المصري يشهد حاليا حراكا ثريا وملفتا، وانطلاق مهرجان مسرحي دولي في مدينة سياحية يحمل الكثير من القيم السامية التي تؤكد قيمة ومكانة الوطن فى قلب العالم ويعمل على زيادة الزخم الثقافي والفني على ساحة الإبداع المصري.

ورحب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بإقامة الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2020، مؤكدا علي استعدادات المدينة وجاهزيتها لاستقبال الضيوف من كل دول العالم طبقا لقرارات مجلس رئاسة الوزراء بنسبة 50% اشغالات.

وأضاف فوده، أن المدينة مازالت تستقبل ضيوفها السياح من كل دول العالم حيث أن شرم الشيخ تسجل معدلاً جيدا منذ عدة أشهر في التصدي لجائحة كورونا باعتبارها من المدن التي لا تسجل إصابات على مستوي محافظات ومدن مصر، ومحافظة جنوب سيناء، مؤكداً تقديم كل التيسيرات والإمكانيات لإقامة هذا الحدث الكبير.

وقال الفنان مازن الغرباوي، إن الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام بنسبة حضور 50%، وبنفس النسبة ميزانية، وذلك يعد تحدي كبير لإدارة المهرجان، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا اجتماع إدارة المهرجان بكافة رؤساء اللجان للتأكيد على الاستعدادات الخاصة بإطلاق تلك الدورة الاستثنائية.

وقال الفنان محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، إن إقامة الدورة خلال شهر نوفمبر قبل نهاية عام 2020 يعد تحدي كبير ولكنه يدعم فكرة الأمن السياحي ويؤكد للخارج بأن مصر آمنة ويعكس قدرة المسرح على احتلال الصدارة فى مواجهة التحديات، مشيرا إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة.

وأكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، أن المهرجان ينمو ويتطور دورة بعد الأخرى، وانطلاق تلك الدورة يؤكد على تحدي الشباب الذي هو شعار المهرجان الذي ولد شابا ومستمر في شبابه.

وتابع أن انطلاق المهرجان حاليا يعبر عن استعداد مصر لاستقبال الضيوف كما يدعم حركة السياحة التي بدأت تعود بقوة.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد التقي بوفد من إدارة المهرجان يضم الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان.

وحضر اللقاء اللواء محمود السولية رئيس المجلس المحلي لمدينة شرم الشيخ واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظ.